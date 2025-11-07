Raphinha, l'ombre d'un doute

Les Blaugrana pourraient être privés d'un autre joueur suite à leur déplacement en Belgique, où ils ont fait match nul 3-3 contre le Club Bruges.

La bonne nouvelle est que Pau Cubarsi semble avoir surmonté une gêne musculaire et sera disponible pour la rencontre face au Celta Vigo ce week-end, selon MD. Il a bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires la semaine dernière pour récupérer et était sur le banc contre Elche et Bruges. Dani Olmo et Robert Lewandowski ont également fait leur retour de blessure sans incident pour un deuxième match consécutif en Ligue des Champions.

Incertains pour Eric Garcia après le choc

Cubarsi est entré en jeu dans les dernières minutes du match contre Bruges suite à une blessure au visage d'Eric Garcia, dont le nez saignait au moment de sa sortie. Le joueur de 24 ans souffrirait probablement d'une fracture du nez et pourrait être apte à figurer sur le banc s'il porte un masque de protection. Flick tient à éviter tout risque inutile et prévoit d'aligner Ronald Araujo et Cubarsi ensemble à Balaídos. Andreas Christensen a une faible chance d'être rétabli à temps pour la rencontre, mais il est probable qu'il ne soit pas titulaire.

Plus encourageant encore est l'évolution de Raphinha. Si certaines rumeurs en début de semaine laissaient entendre qu'il pourrait figurer sur le banc contre le Celta Vigo, le quotidien AS affirme que ce ne sera pas le cas. Le FC Barcelone est néanmoins satisfait de ses progrès et met tout en œuvre pour qu'il soit de retour en pleine forme pour affronter l'Athletic Club après la trêve internationale. À ce moment-là, le Barça espère également pouvoir compter sur Christensen et le gardien Joan Garcia, ce qui réduirait sa liste de blessés à Pedri, Gavi et Marc-André ter Stegen.