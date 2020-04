Rakitic : "Le Barça doit être champion si la saison ne se termine pas"

Le Croate estime que le Barça, en tête de la Liga avant la suspension de la saison, doit être couronné champion, même si la saison ne va pas au bout.

Ivan Rakitic pense que Barcelone sera couronné champion d' si la saison ne peut pas être terminée en raison de la pandémie de Coronavirus. Les hommes de Quique Setien étaient en tête du classement avec deux points d'avance sur le et encore 11 matches à jouer lorsque la a été suspendue le mois dernier en raison du Covid-19. Rakitic estime que le Barça devrait être couronné vainqueur du championnat s'il est en tête et que la saison ne peut aller à son terme, même si le Real Madrid compte seulement deux points de retard.

"Nous voulons tous jouer à nouveau et gagner le championnat en jouant", a-t-il déclaré à Movistar +. "Je comprends aussi que si nous ne pouvons pas revenir en arrière d'une manière ou d'une autre, la saison devra se terminer. Si nous sommes au sommet, nous devrons être les champions, mais les délais doivent être épuisés. Le scénario idéal serait de terminer à tout moment, mais toujours avec un plan bien fait, surtout en considérant la saison prochaine aussi".

Setien compte sur Rakitic

L'article continue ci-dessous

En fin de contrat en 2021, Rakitic a été lié à un départ du au milieu d'un intérêt venu d'ailleurs. L'international croate a insisté sur le fait qu'il était content à Barcelone, en disant : "Je ne veux pas donner le sentiment d'être en colère ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas comme ça. Je suis calme et heureux où je suis, mais bien sûr, il y a deux côtés et nous voulons bien faire les choses". Rakitic avait précédemment suggéré qu'il était mécontent au FC Barcelone après être resté au club pendant la période de transfert de janvier, alors qu'il est devenu un joueur indésirable cette saison.

Plus d'équipes

"Il y a eu plusieurs choses que je n'ai pas aimées", a déclaré Rakitic en février. "Je le dis très clairement. Nous savons qu'il y a des gens qui prennent des décisions mais ici, nous ne devons pas rire ni nous amuser. En fin de compte, la meilleure chose pour le club doit être ce qui est bon. Nous devons accepter de ne pas comprendre certaines choses". Cependant, Setien n'était pas au courant de l'envie de quitter le club de la part Rakitic et, dans une récente interview, a déclaré qu'il était satisfait des performances du joueur cette saison.

"Je n'ai aucune information indiquant que Rakitic veut quitter le club et il ne me l'a pas transmis. Et avec moi, il a beaucoup joué et peut continuer à le faire", a-t-il déclaré jeudi à El Larguero. "Je suis content de ses performances et je n'ai rien à dire. Nous devons attendre pour voir ce qui se passe et s'il veut partir ou pas. Et si je dois le dire, le temps viendra". En attendant un éventuel départ, Ivan Rakitic se donne à fond avec le Barça et milite pleinement en faveur du club catalan pour qu'il soit récompensé en fin de saison, coûte que coûte.