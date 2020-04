Au Barça, il n’y aurait que trois intransférables

La direction du FC Barcelone a signifié à son effectif pro qu’il n’y a que trois joueurs pour qui la porte d’un transfert est fermée cet été.

Le a l’intention de dégraisser cet été. Afin de renflouer ses caisses, mais aussi pour bénéficier des moyens nécessaires afin de renouveler son effectif. Des départs sont donc à prévoir du côté du Nou Camp et pas qu’un peu.

Lionel Messi, Marc-André ter Stegen et Frenkie de Jong seraient les seuls joueurs de Barcelone qui seraient assurés de rester, selon ce que rapporte le site ESPN.

L'article continue ci-dessous

Le trio en question serait donc jugé indispensable. En revanche, que des éléments comme Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba ou encore Luis Suarez ne le soient pas s’apparente à une vraie surprise au vu de leurs poids respectifs dans le vestiaire.

Plus d'équipes

Les responsables blaugrana ont d’autant plus besoin de vendre que la crise due au coronavirus a porté un gros coup aux finances du club. Les joueurs ont dû mettre la main à la poche pour aider l’institution. Et les soucis sont loin d’être terminés, puisque des rumeurs suggèrent qu’il n’y aura plus de match avec du public dans l’enceinte catalane en 2020.