Rakitic a envisagé de quitter le Barça

Le milieu croate Ivan Rakitic a admis qu’il était proche de quitter sa formation du FC Barcelone lors du précédent mercato.

Ivan Rakitic est toujours un joueur du . Mais, le milieu croate aurait très bien pu changer d’air durant le mois de janvier. C’est ce qu’il a lui-même confié dimanche à l’issue de la courte victoire glanée en championnat contre (2-1).

« Il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Les gens qui prennent les décisions le savent et nous aussi. On n'est pas là pour rire ou faire des blagues », a-t-il déclaré aux journalistes. Des propos ambigus, mais qui trahissent clairement une rancœur envers ses responsables catalans.

« Des choses que je n’ai pas aimées »

Rakitic n’est plus en odeur de sainteté du côté de Camp Nou. Toutefois, il assure qu’il n’est pas question pour lui de lâcher ou tricher. Tant qu’il reste au club, il se donnera à fond pour la tunique blaugrana. « Je veux que mes coéquipiers, l'entraîneur et les supporters sachent que je suis à 100 %, a-t-il clamé. J'ai pensé à partir lors du mercato et je peux dire très clairement qu'il y a eu plusieurs choses que je n'ai pas aimées. Le meilleur pour le club doit aussi être le meilleur pour nous. »

Longtemps indiscutable dans l’entrejeu des champions d’ , Rakitic a perdu sa place dans le onze avec l’arrivée au sein de l’équipe du Néerlandais Frenkie De Jong. Cette saison, toutes compétitions confondues, l’ancien sévillan n’a honoré que 11 titularisations. En terme de temps de jeu, il n’est que le 13e joueur le plus utilisé de l’effectif.