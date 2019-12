Bailly a repris l'entrainement avec Manchester United

L'international ivoirien Eric Bailly est sur le point d'effectuer son retour sur les terrains après avoir participé à l'entraînement collectif ce lundi. Il n'a pas encore joué le moindre match en 2019/2020.

L'international ivoirien Bailly a subi une grave blessure l'été dernier, ne faisant que sept apparitions dans toutes les compétitions pour United en 2019. Le joueur de 25 ans est out depuis qu'il s'est blessé au genou lors d'une victoire de l'International Champions Cup contre en juillet. Bailly a subi ensuite une intervention chirurgicale avant d'entamer une longue réeducation. Celle-ci s'est achevée et l'arrière des Eléphants est en passe de revenir sur le pré au meileur moment. Les Red Devils ayant un programme très chargé à négocier en janvier, avec pas moins de sept rencontres à disputer.

😊 Ole had an extra reason to smile during today's session 👇#MUFC