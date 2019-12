Dortmund, Raiola : "Haaland ne voulait pas rejoindre Manchester United"

L'attaquant norvégien a rencontré les Red Devils mais a finalement décidé que l'Allemagne était la meilleure option à ce stade de sa carrière.

Erling Haaland a snobé en faveur du . Les dirigeants des meilleurs clubs européens ont tenté de s'attacher les services de la pépite de , mais le club allemand a finalement remporté la mise. Beaucoup ont pensé que la présence de Solskjaer à United qu'il a déjà eu plus jeune comme coach allait faire pencher la balance, mais cela n'a pas été suffisant. Après cet échec, les Red Devils ont laissé entendre qu'ils se sont retirés de la course en raison des primes faramineuses que demandaient Mino Raiola et le père de l'attaquant norvégien. Dans une interview accordée à The Telegraph, Mino Raiola a justifié le choix de son poulain.

"Le club avec lequel il avait le contact le plus direct était Manchester United. Ils lui ont le plus parlé. Tout le monde a eu la chance de lui parler en personne. Nous laissons cela se produire surtout quand il connaît Ole Gunnar Solskjaer. Il est clair qu'il sentait qu'en ce moment ce n'était pas la bonne étape dans sa carrière. Il n'y a rien contre Manchester United ou Ole Gunnar Solskjaer", a expliqué l'agent italien de Paul Pogba et Zlatan Ibrahimovic.

"Dortmund, le meilleur choix pour lui"

Mino Raiola considère qu'Erling Haaland a fait le bon choix en privilégiant un club stable comme Dortmund où il obtiendra du temps de jeu : "Il a choisi le Borussia Dortmund devant eux et d'autres clubs et je suis très heureux parce qu'il va dans le club où il voulait aller et c'est le mieux pour lui en ce moment. S'il avait voulu aller à Manchester United, j'aurais été obligé de l'emmener à Manchester United, mais il ne l'a pas fait".

"Quand vous avez 19 ans, vous préférez peut-être ne pas aller en . L'offre de Manchester United était bonne. Il ne s'agissait pas d'une question économique. C'est juste le joueur qui a choisi le Borussia Dortmund à ce stade de sa carrière", a ajouté le célèbre agent. Mino Raiola a réagi aux affirmations de Manchester United indiquant qu'il est à l'origine de la faillite de ce transfert chez les Red Devils.

"Je ne sais pas si Manchester United informe des chiffres, mais s'ils le font, ils vont à leur propre perte et je trouve cela étrange et décevant. Il n'y a pas eu de retombées entre moi et, le vice-président exécutif de United, Ed Woodward. Ce n'était qu'une négociation normale et le joueur a choisi une voie différente. S'ils veulent blâmer quelqu'un, alors très bien, blâmez-moi, mais le joueur est content. Il a fait son choix et nous avons suivi un processus normal", a conclu l'agent italien.