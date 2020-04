Rafinha demande un vaccin avant le retour du football

Le milieu de terrain du Celta de Vigo Rafinha Alcantara estime que le football ne peut revenir qu'après avoir trouvé un vaccin contre le Covid_19.

Les responsables de la Fédération espagnole et de la ont réitéré leur désir de reprendre le football le plus tôt possible, avec le feu vert des responsables de la santé, afin que la campagne 2019/20 puisse être menée à bien.

Le football en est suspendu indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus tandis que l'état d'urgence du pays a été prolongé jusqu'à la mi-mai.

Alors que le vaccin contre le virus ne sera probablement pas disponible avant l'année prochaine, des craintes ont été exprimées quant au fait que le football ne puisse pas reprendre avec une garantie de sécurité totale pour les protagonistes.

"Ce que je pense, c'est que le football ne peut revenir qu'après un vaccin ou un remède", a déclaré Rafinha à l'émission de radio El Partidazo de Cadena Cope.

"Si un joueur est testé positif pour le coronavirus, cela affectera son équipe et toute la compétition.", a ajouté, Rafinha, 27 ans, prêté une saison par le Barça au .