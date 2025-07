Rafael Leao dévoile son "club de rêve"

Rafael Leao a déclaré que l'AC Milan était son club de rêve, refroidissant les rumeurs de transfert du Bayern Munich et laissant entendre qu'il pourrait jouer un rôle clé sous la direction de Massimiliano Allegri.

Leao a participé à une séance de questions-réponses sur TikTok, où on lui a demandé pour quel club il rêvait de jouer. Sa réponse : « Je joue déjà dans l'une de mes équipes de rêve. Milan ! Milan ! Milan est l'un de mes clubs de rêve », a été un signal fort dans un contexte de spéculations croissantes concernant un transfert au Bayern ou à Arsenal.

Les déclarations de l'ailier portugais interviennent à un moment clé, avec le début de la pré-saison de Milan sous la direction du nouvel entraîneur Allegri et les rumeurs de transfert qui circulent. Si le Bayern semblait enthousiaste, avec des discussions internes sur un éventuel transfert, la prise de position publique de Leao a temporairement refroidi les rumeurs de départ.

La déclaration de Leao semble s'inscrire dans la stratégie interne de Milan sous la direction d'Allegri, qui aurait déjà discuté avec le joueur et le considère comme un élément central de sa reconstruction tactique. Malgré les inquiétudes financières du club, Milan semble déterminé à conserver ses stars.

L'ailier est depuis longtemps un favori des supporters et l'un des joueurs les plus performants du club. Son lien avec Milan pourrait être crucial pour traverser la saison difficile qui s'annonce. Côté mercato, Milan reste ouvert aux offres, mais seulement si elles dépassent 80 millions d'euros (67 millions de livres sterling/86,2 millions de dollars). Le Bayern, bien que toujours admiratif, se concentre désormais sur Nico Williams et Bradley Barcola.

« Quelle est votre équipe de rêve ? Bonne question. Je joue déjà dans l'une de mes équipes de rêve. Milan est une équipe de rêve », a-t-il déclaré.

À moins qu'une offre importante ne se concrétise, Leao semble bien parti pour rester à San Siro et devenir un pilier du nouveau Milan d'Allegri. L'international portugais devrait jouer un rôle important lors de la pré-saison et pourrait même assumer un rôle de leader au sein d'une équipe jeune et remodelée. La forme et l'engagement de Leao durant les premiers mois de la saison seront désormais essentiels pour faire taire les derniers vacarmes et propulser Milan vers le sommet de la Serie A.