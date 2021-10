Racisme en Serie A : Materazzi critique le comportement de Thuram

Le champion du monde 2006 a critiqué le comportement du champion du monde 1998.

Marco Materazzi a répondu de manière controversée à Lilian Thuram sur la question du racisme en Serie A lors du Festival dello Sport 2021 de Trento, un événement organisé par la Gazzetta dello Sport, le célèbre quotidien sportif italien.

Lilian Thuram avait déclaré jeudi, lors de ce même festival, que les joueurs blancs devaient agir face au racisme : « Les joueurs blancs ne doivent pas rester silencieux dans la lutte contre le racisme ».

Materazzi a répondu aux Français ce vendredi : « Je suis contre le racisme, mais Thuram n'a jamais quitté le stade quand les supporters scandaient « Materazzi fils de pute ». C'est de la discrimination, envers les blancs, ainsi que pour les noirs et aussi pour les fils de prostitués », a déclaré l'ancien joueur italien.

Materazzi et Thuram se sont rencontrés huit fois au cours de leur carrière : cinq fois lorsque l'Italien jouait pour l'Inter et le Français pour la Juventus et deux fois lorsque Materazzi évoluait à Pérouse et Thuram à Parme.

La huitième fois, c'était lors de finale de la Coupe du monde 2006, marquée par le coup de tête de Zidane envers Materazzi. A l'époque, les deux joueurs s'étaient déjà écharpés via media interposés. « De toute façon, Materazzi, c'est une maladie ce type de joueur, ça ne devrait pas exister », avait asséné Thuram.

« Thuram aurait mieux fait de souligner que ce n'est pas la première fois que Zidane commet certaines erreurs, plutôt que de chercher un alibi à tout prix, en m'accusant avec les habituels lieux communs », avait rétorqué Materazzi.

La nouvelle polémique entre Materazzi et Thuram fait suite à un énième épisode de racisme en Serie A. Dimanche dernier, lors du match Fiorentina-Naples, le Sénégalais Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers Osimhen et Zambo Anguissa ont été victimes d'insultes racistes proférées par les supporters de la Viola.

Après ce nouvel incident raciste, Giorgio Chiellini, le défenseur et capitaine de l'Italie, a fait part de sa honte et a appelé les autorités italiennes à prendre des sanctions.