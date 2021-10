Racisme en Serie A : Chiellini exprime sa honte et apporte son soutien à Koulibaly

Le défenseur et capitaine de la Juventus a apporté son soutien à Kalidou Koulibaly, victime d'insultes racistes lors de Fiorentina-Naples.

Dimanche dernier, la rencontre de Serie A entre la Fiorentina et Naples a été marquée par des insultes racistes, proférées par les supporters de la Viola envers Kalidou Koulibaly et deux autres joueurs napolitains : Victor Osimhen et Franck Zambo Anguissa.

Ce mardi, lors d'une conférence de presse avant le match Italie-Espagne, en Ligue des nations, Giorgio Chiellini, le capitaine de la Squadra Azzurra, a fermement condamné ces incidents et exprimé son profond dégoût : « J'ai eu honte, en tant qu'Italien et en tant que Toscan (il est né à Pise en 1984, n.d.l.r.). C'est inacceptable. »

Chiellini a également lancé un appel envers la Fédération italienne de football afin qu'elle prenne des mesures : « En Europe, beaucoup parlent de l'Italie comme d'un pays raciste, je pense que ce n'est pas le cas. Mais il faut faire plus, pour ne pas donner une mauvaise image de nous. Il faut que les lois soient appliquées. »

La Fédération italienne a annoncé hier qu'elle avait ouvert une enquête « après avoir pris connaissance des rapports de ses propres inspecteurs et entendu Koulibaly. »