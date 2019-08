Racisme - Paul Pogba répond aux injures racistes dont il a été victime

Lundi, lors du match nul concédé à domicile par face à (1-1), en clôture de la deuxième journée de , Paul Pogba avait eu le malheur de manquer un pénalty qu'il avait lui-même provoqué au préalable, buttant sur le portier adverse en la personne de Rui Patricio. Un échec frustrant, d'autant que les Red Devils avaient parfaitement lancé leur saison une semaine plus tôt en infligeant un sévère 4-0 aux Blues de . Un match durant lequel le natif de Lagny-sur-Marne avait d'ailleurs impressionné.

Suite à cet échec sur pénalty, Paul Pogba avait malheureusement été exposé à ce qu'il y a de pire sur les réseaux sociaux, étant la cible d'injures racistes... Des comportements inacceptables, qui n'avaient pas manqué de faire réagir bon nombre d'acteurs du ballon rond, parmi lesquels certains de ses coéquipiers et le club de Manchester United.

"Manchester United est dégoûté par les abus raciaux perpétrés contre Paul Pogba la nuit dernière et nous les condamnons catégoriquement. Les personnes qui ont exprimé ces opinions ne représentent pas les valeurs de notre grand club et il est encourageant de voir la grande majorité de nos fans condamner cela également sur les médias sociaux", avait ainsi réagi le club britannique, dans un communiqué partagé par Sky Sports. Ce dimanche, c'est Paul Pogba lui-même qui s'est chargé de répondre sur son compte twitter personnel. ​

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K