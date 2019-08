Manchester United "dégoûté" par le racisme visant Paul Pogba

Auteur d'un penalty manqué face à Wolverhampton, le Français a été victime de propos racistes sur les réseaux sociaux.

Paul Pogba risque de s'en vouloir. L'international français a manqué le penalty de la victoire face à ce lundi soir en clôture de la deuxième journée de . L'ancien milieu de terrain de la a pris ses responsabilités alors que les deux équipes étaient à égalité au tableau d'affichage en voulant transformer le penalty, mais le natif de Lagny-sur-Marne a buté sur Rui Patricio et n'a pas permis à de l'emporter.

Si Paul Pogba a été critiqué par Gary Neville pour son choix de tirer le penalty alors que Marcus Rashford avait bien réussi dans l'exercice face à , il a surtout été la cible d'insultes racistes sur les réseaux sociaux suite à son penalty manqué. Des actes graves et malheureux qui n'ont pas lieu d'être, d'autant plus en raison d'un match de football. Forcément, Manchester United a soutenu son joueur et condamné ces actes envers le Français.

Maguire : "C'est répugnant"

Dans un communiqué partagé par Sky Sports, Manchester United a réagi aux propos racistes envers Paul Pogba : "Manchester United est dégoûté par les abus raciaux perpétrés contre Paul Pogba la nuit dernière et nous les condamnons catégoriquement. Les personnes qui ont exprimé ces opinions ne représentent pas les valeurs de notre grand club et il est encourageant de voir la grande majorité de nos fans condamner cela également sur les médias sociaux".

"Manchester United a une tolérance zéro pour toute forme de racisme ou de discrimination et un engagement de longue date à faire campagne contre elle par le biais de notre initiative #AllRedAllEqual. Nous nous efforcerons d’identifier les quelques personnes impliquées dans ces incidents et de prendre les mesures qui s’imposent. Nous encourageons également les entreprises de médias sociaux à prendre des mesures dans ces cas", a conclu le club anglais.

Le champion du monde 2018 a également reçu le soutien de son nouveau coéquipier, Harry Maguire, arrivé cet été en provenance de Leicester, sur les réseaux sociaux : "Répugnant. Les réseaux sociaux doivent faire quelque chose à ce sujet ... Chaque compte ouvert doit être vérifié par un passeport / permis de conduire. Arrêtez ces trolls pathétiques qui font de nombreux comptes pour maltraiter les gens". "Manchester United est une famille, a pour sa part écrit Marcus Rashford. Et Paul Pogba en est un membre très important. Si vous l'attaquez, vous nous attaquez aussi".