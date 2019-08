Maguire solidaire de Pogba, persécuté sur les réseaux sociaux

Harry Maguire et Marcus Rashford se sont exprimés sur les réseaux sociaux après les attaques en ligne visant Paul Pogba.

Le défenseur de , Harry Maguire, a exhorté les plate-formes de médias sociaux à renforcer les protocoles d'identification après que des "trolls pathétiques" aient visé Paul Pogba, victime de violence raciale. Le milieu de terrain français a été visé par des publications discriminatoires en ligne après avoir échoué à convertir un pénalty lors du nul 1-1 contre les Wolves à Molineux lundi.

Manchester United "dégoûté" par le racisme visant Paul Pogba

Tammy Abraham, joueur de , et Yakou Meite, attaquant de Reading, ont subi le même sort la semaine dernière. United a qualifié ces propos offensants de "dégoûtants" et a appelé les entreprises à la tête des plus grands réseaux sociaux à agir, soutenant ainsi la position publique de l'organisation anti-discrimination Kick It Out. L'international anglais Harry Maguire a fait appel à Twitter pour inciter la plate-forme de micro-blogging à instaurer un processus d'authentification plus strict pour les utilisateurs.

"Dégoûtant", écrit Maguire. "Les médias sociaux doivent faire quelque chose à ce sujet. Chaque compte ouvert doit être vérifié par un passeport / permis de conduire. Arrêtez ces trolls pathétiques qui font de nombreux comptes pour maltraiter des gens." Dans une déclaration, Kick It Out a mis en lumière le nombre croissant "d'abus racistes injustifiés et injustes" visant les joueurs.

"Le nombre de publications telles que celles-ci apparues depuis le début de la saison montre à quel point les abus discriminatoires en ligne sont hors de contrôle", lit-on dans le communiqué. "Sans action immédiate de grande envergure, ces actes lâches continueront à se développer."

Marcus Rashford a fait écho à ce sentiment en soutenant son coéquipier. Par le biais de Twitter, l’attaquant a publié: "Assez maintenant, cela doit cesser. Manchester United est une famille. Paul Pogba est une partie importante de cette famille. Vous l’attaquez, vous nous attaquez tous."