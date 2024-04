Rabiot et la Juve, c'est terminé

Adrien Rabiot pourrait quitter la Juve cet été, Manchester United étant prêt à se jeter sur le milieu de terrain lors d'un transfert gratuit.

Le contrat de l'international français avec la Juventus expire en juin et les négociations pour le prolonger sont actuellement dans l'impasse. Par conséquent, United est très intéressé par la signature de l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain cet été afin de renforcer son équipe. Les rapports suggèrent également que Newcastle, un autre club de Premier League, est également intéressé par les services de Rabiot et serait prêt à affronter les Red Devils pour obtenir sa signature.

Le Français a signé avec la Juventus en 2019, mais son contrat initial a expiré à la fin de la saison précédente. La Juve a décidé de le prolonger avec un contrat d'un an, même si elle espérait qu'il signerait un contrat à plus long terme. Selon Calciomercato, après les efforts déployés plus tôt dans la saison pour le lier à un bail à long terme, la Juventus a renoncé à essayer de le retenir et le laissera quitter le club.

Les Red Devils ont également été fortement liés à Rabiot l'été dernier, mais ont finalement décidé de signer Sofyan Amrabat en prêt comme alternative. À la fin de la saison, Amrabat retournera à la Fiorentina, n'ayant pas réussi à s'imposer à Old Trafford, ce qui laisserait la place à Rabiot, 29 ans.

Il est fort probable que Man Utd mette le paquet pour Rabiot cet été, le nouveau copropriétaire Sir Jim Ratcliffe cherchant à secouer le vestiaire. Ce remaniement pourrait se traduire par de nombreuses nouvelles recrues, mais aussi par le départ de figures clés telles que Casemiro et Christian Eriksen.