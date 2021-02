"Qui n'aime pas jouer avec Messi ?" - Aguero alimente la discussion sur le transfert à Man City mais son propre avenir est incertain

L'attaquant argentin peut comprendre pourquoi son club actuel veut son compatriote, mais il n'aura peut-être pas la chance de jouer à ses côtés.

Sergio Aguero a alimenté les spéculations concernant un transfert à Manchester City pour la superstar du FC Barcelone, Lionel Messi, mais l'attaquant des SkyBlues admet être lui-même confronté à un avenir incertain. Deux internationaux argentins se voient poser de sérieuses questions sur l'endroit où ils joueront la saison prochaine. Lionel Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, et le meilleur buteur de tous les temps de City, Aguero, arrivent en fin de contrat cet été.

Interrogé sur les rumeurs suggérant que l'ancien entraîneur du Barça Pep Guardiola cherchera à mettre en place une réunion avec Lionel Messi à l'Etihad Stadium, Sergio Aguero a déclaré à la chaîne Twitch d'Ibai avec un sourire: "Qui n'aime pas jouer avec Leo ?". Interrogé davantage sur son contrat, avec la possibilité qu'il quitte l'Angleterre à la fin de la campagne 2020-21, l'attaquant de 32 ans a ajouté : "Je ne sais pas ce que je vais faire en juin".

Manchester City n'est pas la seule équipe à suivre de près les événements du côté du Camp Nou, avec une compétition attendue avec d'autres clubs européens, voir même du monde entier. Le Paris Saint-Germain semble être le principal concurrent à Manchester City et semble être le seul club capable de convaincre Lionel Messi de ne pas se réunir avec Pep Guardiola et découvrir la Premier League après avoir effectué toute sa carrière à Barcelone.

Aguero sur le départ ?

Le champion de France en titre par la voix de ses joueurs et dirigeants n'a pas caché le fait qu'ils apprécieraient l'opportunité de voir Lionel Messi débarquer dans la capitale française, le PSG pouvant se vanter d'avoir la force financière pour rendre cela possible. Goal a cependant appris que Lionel Messi ne prendrait aucune décision sur son avenir avant l'été et va d'abord terminer la saison avec le FC Barcelone.

De son côté, Sergio Aguero a marqué de son empreinte le club de Manchester City avec un record de 256 buts marqués en 379 apparitions. Il a aidé Manchester City à remporter quatre titres de Premier League, une victoire en FA Cup et cinq triomphes en Carabao Cup, dans l'espoir qu'une couronne tant attendue en Ligue des champions puisse être obtenue cette saison, malgré le fait que l'Argentin ait peu joué en raison des blessures.

Pep Guardiola a envier de garder Sergio Aguero dans son effectif, bien qu'il ait vu des blessures régulières le restreindre à seulement neuf apparitions cette saison. L'international argentin a cependant exprimé le désir de revenir à ses racines et de rejouer sous les couleurs d'Independiente avant de raccrocher les crampons et de mettre fin à sa carrière. Pour rappel, Sergio Aguero fêtera ses 33 ans le 2 juin. L'Argentin vit peut-être ses dernières semaines sous les couleurs de Manchester City.