Qui est Wout Weghorst, l'attaquant néerlandais proche de Manchester United ?

L'attaquant néerlandais, évoluant actuellement à Besiktas, a brillé pendant la Coupe du monde notamment face à l'Argentine.

Manchester United est sur le point de signer un nouvel attaquant, le remplaçant numérique de Cristiano Ronaldo. Il s'agit de Wout Weghorst, qui a disputé la dernière Coupe du monde avec les Pays-Bas. L'attaquant était à l'origine de l'incroyable but égalisateur face à l'Argentine, en quart de finale du tournoi. A l'époque, les Pays-Bas ont réalisé une incroyable remontée en quarts de finale de la Coupe du monde.

Un Néerlandais de plus à MU

Les Oranjes perdaient 2-0 face à l'Argentine, lorsque Wout Weghorst est entré pour tout changer et égaliser le match, prenant la décision de prolonger (puis de tirer au but). La qualification de l'Argentine pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 semblait presque certaine, puisque l'Albiceleste gagnait le match 2-0 jusqu'à la 38e minute de la seconde mi-temps.

Pourtant, à 33 ans, Wout Weghorst fait son entrée sur le terrain et remet Holland dans le coup. Après avoir réduit le désavantage néerlandais, il a tout de même marqué le but égalisateur, à la 56e minute, et converti son battement lors des tirs au but. Le joueur, qui n'est pas l'un des plus connus de l'équipe nationale qui compte avec Virgil van Dijk, Frankie de Jong et Memphis Depay, ainsi que la révélation Cody Gakpo, mais a attiré l'attention avec ses deux buts. Alors qui est Wout Weghorst ?

Un buteur révélé en Allemagne

L'attaquant de 1,97 m, âgé de 30 ans, joue à Besiktas, en Turquie, prêté par Burnley. Avant cela, il a joué sous les couleurs d'Emmen, Heracles Almelo, l'AZ Alkmaar et Wolfsburg durant sa carrière dans le football professionnel. C'est d'ailleurs à Wolfsburg que Weghorst se fait remarquer. Il y a joué 114 matchs pour 70 buts marqués en quatre ans avec le maillot du club allemand.

Maintenant, après avoir fait une bonne Coupe du monde, l'attaquant est sur le point d'être transféré à Manchester United. Le Néerlandais devrait rejoindre les Diables Rouges en prêt, à la demande de l'entraîneur Erik ten Hag. Avant sa performance héroïque en quarts de finale de la Coupe du monde, il n'avait disputé que 18 matchs avec les Pays-Bas - dans un seul desquels il était sur le terrain tout le temps et dans cinq il était dans la formation de départ -, marquant trois buts.

Ses débuts ont eu lieu le 23 mars 2018, lors d'un match amical contre l'Angleterre, lorsqu'il est entré en fin de seconde période. Son premier but est survenu lors du sixième match, un match amical contre la Géorgie, le 6 juin 2021.

En Coupe du monde, il a disputé trois matchs, en plus des quarts de finale, dont aucun en tant que titulaire. Ses deux premiers buts en Coupe du monde sont venus précisément contre l'Argentine, le deuxième d'entre eux, un mouvement répété, était très similaire à un but marqué par lui en 2021, pour Wolfsburg. Ce dimanche, Wout Weghorst a signé ses adieux à Besiktas en marquant un but et en recevant une ovation de la part de son public.