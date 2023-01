OFFICIEL : l'OM signe Ruslan Malinovskyi

L'Olympique de Marseille tient sa première recrue hivernale avec le recrutement du meneur de jeu de l'Atalanta.

Igor Tudor a vu son voeu être exaucé. Après avoir vendu Gerson à Flamengo, l'Olympique de Marseille a renforcé son secteur offensif avec la signature d'un Ukrainien. L’OM a en effet annoncé, ce lundi, l’arrivée de l’expérimenté milieu offensif Ruslan Malinovskyi, prêté jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat obligatoire estimée à 10 M€ (+ 3 M€ de bonus) par l’Atalanta Bergame.

Un prêt avec option d'achat obligatoire

"L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international ukrainien, Ruslan Malinovskyi, en provenance de l’Atalanta Bergame. Le milieu offensif de 29 ans arrive dans la cité phocéenne sous la forme d’un prêt avec option d’achat à la suite du succès de sa visite médicale. Il est la première recrue olympienne du mercato hivernal 2023", a indiqué le communiqué de l'OM.

Un transfert qui était dans les tuyaux depuis plusieurs jours et dont Igor Tudor et Pau Lopez ont vendu la mèche ce lundi lors de la conférence de presse avant le match face à Troyes. "Ruslan Malinosvkyi, on le voulait cet été, c’était un objectif. On y est parvenu, j’espère que ça sera conclu aujourd’hui. Il est fort dans les trente derniers mètres, une belle vision du jeu, un bon pied, une belle frappe, j’aime sa façon d’interpréter le football", a indiqué l'entraîneur de l'OM.

Tudor et Lopez déjà conquis

"Pour le reste on verra ce qui se passera dans les prochains jours si ce sera un attaquant ou un renfort derrière la pointe", a conclu Igor Tudor. "Je pense que c’est très avancé. J’ai joué contre lui en Italie. C’est un joueur très fort, il frappe très bien au but. C’est un joueur qui peut nous aider dans notre style. C’est un joueur d’une bonne qualité, il court beaucoup sur le terrain, ce sera très bien pour nous", a indiqué Pau Lopez de son côté.

Les joueurs et le staff de l'Olympique de Marseille peuvent avoir le sourire, tout comme les supporters phocéens qui doivent se réjouir de voir un tel joueur débarquer cet hiver dans l'optique de renforcer l'Olympique de Marseille dans la quête d'une qualification à la prochaine Ligue des champions.

Ruslan Malinovskyi, talentueux international ukrainien aux 51 sélections avec 9 buts, a brillé en Italie avec l'Atalanta lors de ses saisons en Serie A. En 143 apparitions avec le club de Bergame, l'Ukrainien a trouvé le chemin des filets à 30 reprises et délivré 28 passes décisives. Désormais, il tentera de déployer sa magie avec l'OM.