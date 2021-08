'Qu'est-ce qu'on attend?' - Barzagli a dit à la Juventus de signer Mbappe en 2017

L'ancien défenseur des Bianconeri a révélé qu'il avait exhorté la Juventus à recruter l'attaquant français après l'avoir affronté en C1.

Andrea Barzagli a révélé qu'il avait exhorté la Juventus à faire une offensive pour Kylian Mbappé après l'avoir affronté en 2017 en Ligue des champions, mais même à ce stade, l'attaquant français suscitait déjà beaucoup d'intérêt. Les Bianconeri ont affronté une équipe monégasque, qui a par la suite remporté le titre de champion de France, en demi-finale de la Ligue des champions lorsque le jeune attaquant a fait irruption sur la scène mondiale.

Le défenseur vétéran, Andrea Barzagli, en a vu assez dans cette double confrontation pour suggérer que la Juventus devait être dans les discussions pour enrôler le jeune talent français, mais le Paris Saint-Germain a finalement remporté cette course quelques mois plus tard. La légende de la Juventus, Andrea Barzagli a déclaré à Tuttosport: "Je me souviens comme si c'était hier du sentiment que j'ai ressenti à Monte-Carlo contre Mbappe, 18 ans: il roulait à 3000 mph".

"À la fin du match, je suis allé voir le chef du football, Fabio Paratici et je lui ai dit : 'Qu'attendons-nous pour l'avoir ?' Le directeur sportif m'a fait comprendre que tout le monde le voulait déjà et qu'il était pratiquement impossible d'approcher Kylian Mbappé", a ajouté l'ancien international italien. Mbappe a aidé Monaco à remporter le titre de Ligue 1 en 2016-17, avec une saison décisive le voyant marquer 26 buts en 44 apparitions.

Mbappé coûtait déjà plus de 100 millions d'euros

Un tel potentiel n'allait jamais passer sous le radar longtemps, les grands clubs européens n'ayant pas tardé à manifester leur intérêt. Le Real Madrid était très désireux de conclure un accord avec l'attaquant de l'AS Monaco, et est toujours intéressé par le champion du monde 2018, mais la star en devenir qu'il était à l'époque a été conservé dans son pays natal, décidant de poursuivre sa progression dans un autre club français.

Le PSG a conclu un accord comprenant prêt initial d'un an avec une option d'achat obligatoire de 145 millions d'euros, avec 35 millions d'euros supplémentaires de bonus. Kylian Mbappé évolue depuis lors au Parc des Princes, et a inscrit 132 buts en 171 matchs pour le club de la capitale, mais il génère à nouveau des discussions concernant un transfert après avoir entamé la dernière année de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Si Kylian Mbappé était courtisé par plusieurs clubs européens lorsqu'il a quitté l'AS Monaco, cette fois-ci la partie ne se jouera très vraisemblablement qu'entre le Paris Saint-Germain, son club actuel qui désire prolonger son contrat, et le Real Madrid, un club dans lequel il rêve de jouer depuis sa tendre enfance.