PSG - Presnel Kimpembe : "Il faut garder la tête haute pour la suite"

Habitué à triompher chaque été lors du Trophée des Champions, le défenseur formé au PSG ne veut pas s'attarder sur ce revers, concentré sur la suite.

Champion de France au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain la saison dernière, le LOSC a remis ça, dimanche soir. Cette fois, les Lillois l'ont emporté lors du Trophée des Champions, à Tel-Aviv (1-0). Avec une équipe remaniée et notamment privée de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG a mal débuté son exerice 2021-2022.



En l'emportant, Lille a mis fin à une incroyable série de succès des Franciliens, eux qui restaient sur huit Trophées des Champions remportés consécutivement. Habitué à triompher chaque été, le défenseur Presnel Kimpembe a donc vécu ce revers comme un échec, à quelques jours seulement du début de la Ligue 1.

"Ça fait mal mais c'est le début de saison"

"Il y a forcément de la déception, c'est une finale et il y avait un trophée à la clé. Ça fait mal mais c'est le début de saison, il faut retrouver les automatismes. On avait dans cette équipe pas mal de jeunes, il faut réussir à créer des liens", a commenté le joueur formé au PSG après la rencontre, apparu déçu face à la presse.

Désormais, place à la suite. Pas le temps de douter pour Paris, qui débute le championnat de France sur la pelouse de Troyes, le 7 août prochain (21h00). "Je félicite Lille mais ce n'est que le début de saison, on va se préparer pour la suite. On a eu le ballon, mais ça ne suffit pas, il faut créer des occasions et des opportunités, le football est comme ça, il faut garder la tête haute pour la suite. La préparation n'est pas finie, il va bien falloir préparer ce match de Troyes", a déclaré le Français, concentré.