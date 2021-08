PSG - "Achraf Hakimi est un cauchemar pour l'adversaire"

Mustapha Hadji, le sélectionneur adjoint du Maroc, a estimé dans les colonnes de L'Equipe que la recrue parisienne a tout pour faire des étincelles.

Conspué par une partie du public présent à Tel-Aviv, Achraf Hakimi a de nouveau été très à l'aise, dimanche soir, lors de la défaite du Paris Saint-Germain face au LOSC (1-0) , dans le cadre du Trophée des Champions. Malgré la défaite, l'international marocain, déjà en grande farme, a fait étalage de ses qualités offensives.



Recruté du côté de l'Inter Milan, le latéral droit passé par le Borussia Dortmund et le Real Madrid a tout d'un titulaire en puissance. Capable d'enchaîner les efforts et de débloquer des situations, Achraf Hakimi suscite de grands espoirs. Seulement âgé de 22 ans, il arrive dans la capitale avec le désir de progresser.

"Comme piston, ça peut être énorme"

Et selon Mustapha Hadji, le sélectionneur adjoint du Maroc, Paris est le club idéal pour y parvenir. "Il peut apporter énormément offensivement. Il a besoin d'espaces. Et il va en avoir avec des joueurs comme Mbappé, Neymar ou Di Maria. Ils vont lui en libérer, il va pouvoir s'insérer depuis l'arrière. Il vient de loin, avec sa vitesse, son adresse devant le but, son imprévisibilité et sa santé au beau fixe, c'est un cauchemar pour l'adversaire" , a expliqué le Marocain, dans des propos accordés à L'Equipe.

"Comme piston, ça peut être énorme, le coach peut exploiter tout son potentiel. Après un temps d'adaptation, je le vois créer une dizaine de buts en L1 pour le duo Neymar-Mbappé", a ensuite ajouté Mustapha Hadji, qui ne doute pas des capacités d'adaptation du récent Champion d'Italie avec l'Inter Milan. Après l'échec Alessandro Florenzi, prêté par la Roma mais non conservé par la direction parisienne, Mauricio Pochettino devrait cette fois disposer de ce qui se fait de mieux en Europe à ce poste.