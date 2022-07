Quels sont les joueurs du PSG écartés de la tournée au Japon ?

25 joueurs du PSG figurent dans le groupe retenu pour la tournée de pré-saison au Japon. Quelques noms importants manquent à l’appel.

Après le premier match amical de l’intersaison, disputé au Camp des Loges contre Quevilly (2-0), Christophe Galtier a communiqué la liste des joueurs sur lesquels il compte pour la tournée au Japon. 25 noms ont été cochés seulement. Et, comme pressenti, quelques joueurs importants brillent par leur absence.

Qui sont les principaux joueurs évincés ?

Le nouveau coach des champions de France n’a donc pas emmené tout le monde au pays du Soleil Levant. Il s’est notamment passé des joueurs dont le club cherche à se débarrasser. Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera et Georginio Wijnaldum sont tous restés à la maison. Ce quatuor ne se fait donc plus d’illusions quant à son avenir au sein de la capitale française, même s’ils sont sous contrat et peuvent toujours s’opposer à des transferts.

La surprise Diallo

Le défenseur sénégalais Abdou Diallo ferait actuellement objet d’un intérêt de Naples. Pourtant, il est bien présent parmi les convoqués. Le staff compte sur lui (pour l’instant), notamment pour tester la défense à trois qui sera privilégiée cette saison. Concernant les autres joueurs susceptibles de bouger cet été et qui sont quand même convoqués on peut mentionner Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Mauro Icardi, Éric Junior Dina Ebimbe et Leandro Paredes.

Le groupe parisien pour la tournée au Japon ! ✈️



🇯🇵 #PSGJapanTour2022 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 15, 2022

Quid d’Ekitike ?

Le Rémois Hugo Ekitike est attendu pour s’engager avec le PSG dans les prochaines heures. Il n’est pas cité dans la liste, mais son nom pourrait être ajouté à posteriori. Aussitôt que son engagement sera entériné, il pourra rejoindre ses coéquipiers. Vitinha, l’autre recrue estivale, est aussi du voyage.

Le groupe parisien retenu pour la tournée japonaise

Navas, Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Paredes, Icardi, Neymar, Bernat, Danilo, Rico, Vitinha, Sarabia, Diallo, Kehrer, Nuno Mendes, Gueye, Dina Ebimbe, Kalimuendo, Zaïre-Emery, Messi, Letellier, Donnarumma.