Les cinq enseignements du Paris SG - QRM (2-0)

Le PSG est sorti victorieux ce vendredi de sa première rencontre amicale de l’intersaison. Voici tout ce qu’il y a à retenir de ce match face à Quevil

Au bout de presque deux semaines de préparation, les champions de France ont pu disputer ce vendredi leur premier match de l’été. Dans leur centre d’entrainement, ils ont affronté la formation de Ligue 2, Quevilly-Rouen. Sans surprise, ils l’ont emporté, en signant une victoire par deux buts d’écart (2-0). Mais ce n’est pas la seule chose à retenir de ce match.

Galtier a fait largement tourner

Les organismes n’étant pas encore au top, Christophe Galtier a ménagé ses joueurs durant cette empoignade. Ainsi, il a aligné deux équipes différentes à chaque mi-temps. Celle du premier acte semblait être plus séduisante et plus expérimentée sur le papier que la suivante. Au retour des vestiaires, ce sont surtout les jeunes qui ont été sollicités, dont le nouveau pro Warren Zaïre-Emery.

Le onze parisien en 1e période : Donnarumma, Marquinhos, Ramos, Diallo, Bernat, Paredes, Dina Ebimbe, Vitinha, Kalimuendo, Icardi, Messi.

Le onze parisien en 2e période : Navas - Baldé, Herrera, Najeh, Kurzawa - Gueye, Zaire-Emery, Wijnaldum - Bitumazala, Yansané, Gassama.

Messi, seule star présente

Parmi les joueurs alignés au coup d’envoi il y avait Lionel Messi. L’Argentin était le seul membre de la MNM concerné par ce match, vu que Neymar est blessé et que Kylian Mbappé vient tout juste de reprendre l’entrainement. Le Bondynois était quand même présent dans les gradins pour assister au match. « La Pulga » était donc de la partie, disputant les 45 premières minutes. Il est apparu très actif dans l’entrejeu. On pouvait ainsi déjà déceler son envie de bien faire cette saison, et effacer le premier exercice plutôt moyen qu'il avait effectué dans la capitale française.

Vitinha déjà bien en jambes

En attendant la signature de Huko Ektike, Le PSG n’a pour l’instant recruté qu’un seul joueur depuis l’entame du mercato. Il s’agit du Portugais Vitinha. L’ancien joueur du FC Porto a vite pris ses marques au sein de la formation francilienne. Même s’il n’a pas été décisif, on l’a vu plutôt entreprenant et surtout à l’aise techniquement. D’ores et déjà, on peut présager de l’apport qu’il pourrait avoir sur l’équipe championne de France.

Ramos confirme son regain de forme

Parmi les satisfactions de la soirée pour le PSG il y a aussi Sergio Ramos. Celui qui serait devenu le nouveau patron dans le vestiaire a démontré qu’il était en train de retrouver petit à petit la pleine possession de ses moyens. Il fut d’ailleurs l’un des deux buteurs parisiens, avec un pénalty transformé au cœur de la première période. L’autre réalisation a été signée du jeune Djeidi Gassama, au sortir d’un joli numéro de dribbles. Ramos a donc rassuré et c’est donc forcément une bonne nouvelle en vue d’une saison qui s’annonce très chargée.

Le PSG a étrenné son nouveau maillot

Durant cette partie, les Parisiens se sont produits avec le nouveau maillot de leur équipementier. Celui avec les bandes verticales blanches et qui a tant fait réagir chez les supporters historiques. Ils porteront cette tunique durant la majeure partie des rencontres en cette campagne 2022/2023, y compris durant la tournée au Japon qui les attend à partir de la semaine prochaine. Le prochain match est d’ailleurs prévu le mercredi 20 juillet face à Kawasaki (12h30 française).