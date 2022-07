Mercato - PSG : Accord proche pour Hugo Ekitike

Alors que les discussions se sont accélérées ces derniers jours, Reims et Paris sont tout proches de s’accorder pour la venue de Hugo Ekitike.

Milan Skriniar ou Gianluca Scamacca ? Non, la deuxième recrue du PSG devrait être Hugo Ekitike. Depuis la première offre orale de 27 millions d’euros + 5 de bonus, les discussions entre Paris et Reims se sont accélérées et sont proches d’aboutir.

En effet, selon nos informations les négociations ont abouti à une indemnité de 28,5 millions d’euros plus 6,5 de bonus compris. Soit une somme de 35 millions d'euros quasiment similaire à ce que Newcastle avait proposé début juin (35M€ +1).

De son côté le joueur a quitté le stage des Rémois en Belgique et est en chemin pour passer sa visite médicale avant de signer un contrat de 5 ans. Et si tout va bien, il sera du voyage parisien au Japon. C'est en tout cas, ce que souhaite l'état-major du club de la capitale qui fait tout son possible pour être dans les délais.

Le départ des parisiens pour le Japan Tour est en effet prévu ce samedi au lendemain de la rencontre amicale face à Quevilly-Rouen Métropole, qui a lieu au camp des Loges.