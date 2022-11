Quelles sont les paroles de la Marseillaise, l'hymne de la France ?

Si vous voulez chanter à gorge déployée pendant les matches de l'équipe de France à la Coupe du monde, voici les paroles de la Marseillaise.

Sacrée championne du monde en Russie en 2018, l'équipe de France va défendre son titre au Qatar. La compétition se déroulera du 20 novembre au 18 décembre et lors de la phase de groupes, la France affrontera l'Australie (le mardi 22 novembre à 20h00), le Danemark (le samedi 26 novembre à 17h00) et la Tunisie (le mercredi 30 novembre à 16h00).

Avant chaque des Bleus, l'hymne national de la France, La Marseillaise, sera jouée. Si la Marseillaise compte sept couplets et un refrain joué sept fois, il n'y aura que le premier couplet accompagné une seule fois du refrain que l'on pourra entendre pendant le Mondial.

Et voici les paroles si vous voulez chanter devant votre télévision.

Premier couplet de La Marseillaise

Allons, enfants de la Patrie,

Le jour de gloire est arrivé !

Contre nous de la tyrannie

L'étendard sanglant est levé, (bis)

Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?

Ils viennent jusque dans vos bras

Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain de La Marseillaise

Aux armes, citoyens,

Formez vos bataillons,

Marchons, marchons !

Qu'un sang impur

Abreuve nos sillons !

Deuxième couplet

Que veut cette horde d'esclaves,

De traîtres, de rois conjurés ?

Pour qui ces ignobles entraves,

Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)

Français, pour nous, ah ! quel outrage !

Quels transports il doit exciter !

C'est nous qu'on ose méditer

De rendre à l'antique esclavage !

Refrain

Troisième couplet

Quoi ! des cohortes étrangères

Feraient la loi dans nos foyers !

Quoi ! ces phalanges mercenaires

Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)

Grand Dieu ! par des mains enchaînées

Nos fronts sous le joug se ploieraient !

De vils despotes deviendraient

Les maîtres de nos destinées !

Refrain

Quatrième couplet

Tremblez, tyrans, et vous, perfides,

L'opprobre de tous les partis,

Tremblez ! vos projets parricides

Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)

Tout est soldat pour vous combattre,

S'ils tombent, nos jeunes héros,

La terre en produit de nouveaux,

Contre vous tout prêts à se battre !

Refrain

Cinquième couplet

Français, en guerriers magnanimes,

Portez ou retenez vos coups !

Épargnez ces tristes victimes,

À regret s'armant contre nous. (bis)

Mais ces despotes sanguinaires,

Mais ces complices de Bouillé,

Tous ces tigres qui, sans pitié,

Déchirent le sein de leur mère !

Refrain

Sixième couplet

Amour sacré de la Patrie,

Conduis, soutiens nos bras vengeurs.

Liberté, Liberté chérie,

Combats avec tes défenseurs ! (bis)

Sous nos drapeaux que la victoire

Accoure à tes mâles accents,

Que tes ennemis expirants

Voient ton triomphe et notre gloire !

Refrain

Septième couplet

Nous entrerons dans la carrière

Quand nos aînés n'y seront plus,

Nous y trouverons leur poussière

Et la trace de leurs vertus (bis)

Bien moins jaloux de leur survivre

Que de partager leur cercueil,

Nous aurons le sublime orgueil

De les venger ou de les suivre.

Refrain

Qui a écrit La Marseillaise ?

Les six premiers couplets sont écrits par Rouget de Lisle sous le titre de « Chant de guerre pour l'armée du Rhin » en 1792 pour l'armée du Rhin à Strasbourg, après la déclaration de guerre de la France à l'Autriche. Dans ce contexte originel, La Marseillaise est un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté, un appel patriotique à la mobilisation générale et une exhortation au combat contre la tyrannie et l'invasion étrangère.

L'auteur du septième couplet, ajouté plus tardivement, est quant à lui inconnu.