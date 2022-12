Quelles sont les chances d'Arsenal ou de Man City de signer, le nouveau Modric, Mudryk ?

Arsenal, ainsi que Manchester City et Newcastle, ont été informés qu'il y a une chance sur deux que Mykhailo Mudryk soit sur le départ en janvier.

Mykhaylo Mudrik est la révélation de la phase de poules de la Ligue des champions. L'ailier du Shakhtar Donetsk, âgé de 21 ans, est devenu une cible de choix pour les clubs européens après ses performances XXL en Ligue des champions, l'intérêt des clubs de Premier League ayant été confirmé par les dirigeants du Shakhtar Donetsk.

"Loin de ce que nous demandons"

Ceux qui sont sur les radars de l'international ukrainien pensent qu'il peut être acquis pour moins de 100 millions d'euros, mais ils ont également été informés qu'ils devront creuser un peu plus qu'ils ne le font actuellement afin de mettre en place un accord pendant le mercato hivernal. Le directeur général du Shakhtar, Sergei Palkin, a répondu à The Athletic lorsqu'on lui a demandé si Mudryk, qui a été fortement lié à Arsenal, était destiné à relever un nouveau défi dans les prochaines semaines.

"Pour être honnête, je ne sais pas. En ce moment, nous sommes assez loin de ce que nous voulons et de ce que les clubs proposent. Ce n'est pas si loin, mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Nous avons des discussions. Un club, un autre club, ils négocient. Nous sommes dans le processus. Est-ce que ça va se conclure ce mois-ci ? Je ne sais pas", a indiqué le dirigeant du club ukrainien.

"Du 50-50 pour un départ cet hiver"

"C'est peut-être 50-50 en ce qui concerne un départ de Mudryk pour le mercato d'hiver. Je ne veux pas parler de chiffres maintenant. Nous sommes en discussion. Nous avons un intérêt de la part de certains clubs anglais et nous sommes dans le processus de négociation", a conclu le directeur général du Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin.

Palkin a ajouté quand on lui a demandé si Arsenal, City et Newcastle font partie des clubs qui mènent la course pour Mudryk : "Chaque jour, je lis des informations sur un autre club anglais. Si vous croyez les journaux, ce sont tous (les clubs anglais). Mais pour être honnête, c'est vrai que j'ai été contacté par de nombreux clubs. Beaucoup d'entre eux sont impliqués dans ce processus."

Mudryk a inscrit 10 buts et délivré neuf passes décisives pour le Shakhtar cette saison. Il compte également huit sélections en équipe nationale et devrait obtenir un transfert important dans un avenir proche. Reste désormais à savoir qui va mettre le grappin sur l'Ukrainien qui est devenu une cible de choix pour les meilleurs clubs européens.