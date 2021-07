"Quelle année !" - Achraf Hakimi dit adieu à l'Inter Milan

Une année et puis s'en va. Achraf Hakimi s'est officiellement engagé en faveur du PSG, mardi, et quitte l'Inter Milan non sans une certaine émotion.

Les rumeurs remontent au début de l'été. Depuis, mardi après-midi, c'est enfin officiel : Achraf Hakimi est un joueur du Paris Saint-Germain. Après une année particulièrement réussie à l'Inter Milan, l'international marocain de 22 ans s'est engagé jusqu'en 2026 dans le club francilien, qui a déboursé 70 millions d'euros dans l'opération.



Hakimi au PSG, c'est signé ! (Officiel) Défenseur particulièrement offensif, Achraf Hakimi, aussi passé par le Real Madrid et le Borussia Dortmund, devrait être un atout de taille pour le PSG, qui peinait à trouver un latéral droit au niveau depuis le départ de Dani Alves. C'est pourquoi le board parisien n'a pas hésité à faire sauter la banque pour l'enrôler cet été. L'article continue ci-dessous "C'était juste une année, mais quelle année !" De son côté, l'Inter Milan perd l'un de ses meilleurs éléments, et l'un des grands artisans du Scudetto remporté la saison dernière. D'ailleurs, le principal intéressé a tenu à remercier vivement le club milanais pour cette saison 2020-21, laquelle restera gravée. "C'était juste une année, mais quelle année ! Quand je suis arrivé jamais je n'aurais pu imaginer ce que signifie de porter le maillot et le blason de l'Inter. Cela a été une immense fierté de faire partie et de défendre ce club", a-t-il écrit sur Twitter. "Cela a été une période difficile avec la pandémie, mais j'ai pu profiter de moments inoubliables en gagnant le Scudetto et en écrivant l'histoire avec vous. Je voudrais remercier l'ensemble du staff technique, les employés du club, les supporters et mes coéquipiers, avec affection, professionnalisme et respect". "Et aussi ma famille pour son soutien constant et à chaque moment. Je porterai l'Inter pour toujours dans mon cœur. Une étreinte à tous ! Force à l'Inter !", a conclu Achraf Hakimi. Une page se tourne, mais une nouvelle aventure débute. En marge de sa signature à Paris, le Marocain s'est dit particulièrement enthousiasmé.