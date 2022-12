Quel est le bilan des confrontations entre l’Argentine et la France en Coupe du Monde ?

L’opposition entre l’Argentine et la France de ce dimanche sera la troisième entre ces deux sélections en Coupe du Monde.

Le trophée de Coupe du Monde se disputera ce dimanche entre l’Argentine et la France. Une finale inédite. Jamais les deux nations ne se sont affrontées à ce stade de la compétition. En revanche, elles ont déjà eu à en découdre dans des tours plus avancés de l’épreuve.

Par le passé, il y a eu trois oppositions entre les Albiceleste et les Bleus dans le plus beau des tournois. La première date de la toute première édition de 1930. La seconde a eu lieu en 1978 et la toute dernière remonte au Mondial russe de 2018. Pour l’instant, les Sud-Américains mènent au nombre de victoires (2 à 1). Mais, les Tricolores peuvent revenir à égalité ce dimanche.

Coupe du Monde 1930 : Argentine - France (1-0)

La toute première confrontation entre les deux pays date donc d’il y a 98 ans à l’occasion du Mondial en Uruguay. Lors du premier tour, Lucien Laurent et ses coéquipiers ont donc croisé le fer avec l’un des grands favoris de l’épreuve. La différence ne s’est faite que sur un but et il a été inscrit par Luis Monti à 9 minutes de la fin. Pour la France, ce revers a été suivi par un autre contre le Chili et les hommes de Raoul Caudron n’ont pas été capables de franchir le cap des poules.

Getty

Coupe du Monde 1978 : Argentine – France (2-1)

En 1978, l’Argentine a accueilli son 1er Mondial et parmi ses adversaires au 1er tour il y avait la France de Platini. A l’Estadio Monumental, la bataille a été disputée, mais les locaux ont eu le dernier mot. « Platoche » a répondu à l’ouverture du score de Daniel Passarella sur pénalty, avant que Leopoldo Luque n’offre la victoire à l’Albiceleste. Pour les Tricolores, il n’y avait pas trop de regrets à nourrir à la suite de cette défaite. Ce Mundial était un vrai fiasco pour eux, tandis que l’Argentine était allée au bout cette année-là.

Getty

Coupe du Monde 2018 : France - Argentine (4-3)

Quarante ans après leur affrontement à Buenos Aires, le Français et les Argentins se sont retrouvés 14000 km plus loin pour un troisième face à face. C’était à Kazan en Russie pour le compte des 8es de finale. Ce match couperet a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes se sont livrées un combat âpre, et la rencontre s’est révélée être parmi les plus spectaculaires de cette compétition. Sept buts ont été inscrits, dont quatre de la part des Bleus. La bande à Deschamps a signé une grande prestation, dans le sillage d’un Kylian Mbappé irrésistible. Le Bondynois a éclaboussé la partie par sa classe avec un doublé inscrit et une chevauchée restée dans toutes les mémoires. Le but de Benjamin Pavard, sur une magnifique volée, a aussi marqué les esprits. Les Argentins ont eu beau se rebiffer et cravacher jusqu’à la fin, ils n’ont rien pu faire face à la furia tricolore.

Outre ces matches de compétition, il y a aussi eu des rencontres sans enjeu entre les deux sélections. A la fin des années 2000, les Bleus ont accueilli à deux reprises les Argentins à domicile, essuyant à chaque fois des revers logiques (2007 et 2009). Le second match a été marqué par le brillant rendement de Lionel Messi, auteur du but victorieux au Vélodrome. On peut aussi citer le duel amical de 1971 à Buenos Aires et qui avait vu les Tricolores l’emporter 4-3 au bout d’un match passionnant. Hervé Revelli a scoré le but victorieux à la 89e alors que sa sélection était réduite à dix.