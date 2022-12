Finale Argentine – France : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Argentine-France.

Pour une troisième étoile

C'est une finale de rêve ! L'Argentine de Lionel Messi face à la France de Kylian Mbappé. Et pour les deux équipes, l'objectif est le même : ajouter une troisième étoile à son maillot. L'Argentine a en effet remporté deux fois la Coupe du monde, en 1978 et 1986 tout comme la France, en 1998 et 2018.

Date, horaire et lieu d'Argentine-France

Date : dimanche 18 décembre 2022

Ville : Lusail (Qatar)

Stade : Lusail Iconic Stadium

Heure du coup d'envoi : 16h00 heure française

Compétition : Finale de la Coupe du monde 2022.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Szymon Marciniak (Pologne).

Sur quelle chaîne voir le match Argentine-France ?

En France, la finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et la France sera diffusée simultanément sur TF1 (chaîne gratuite) et beIN SPORTS 1 (chaîne payante).

Le streaming pour voir le match Argentine-France

En France, il sera de possible de voir la finale en Streaming sur plusieurs applications : MyTF1, beIN CONNECT mais aussi MyCANAL qui diffuse les chaînes du groupes TF1.

Les compositions probables d'Argentine-France

Suspendus pour la demi-finale, Marcos Acuña et Gonzalo Montiel seront de retour pour la finale. Montiel est en bamance avec Molina pour le poste d'arrière droit.

Concernant l'équipe de France, un virus touche les Bleus : Upamecano, Rabiot, Coma, Varane puis Konaté en ont été victimes. Si la plupart des joueurs vont mieux, une incertitude demeure pour Varane. L'option n°1 pour le remplacer en cas de forfait pour la finale est William Saliba.

L'équipe probable de l'Argentine : E. Martinez – Montiel ou Molina, Romero, Otamendi, Acuña – De Paul, Fernandez, Mac Allister – Di Maria, Messi, Alvarez.

L'équipe probable de la France : Lloris – Koundé, Varane ou Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Greizmann, Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Giroud, Mbappé.

Les statistiques à connaître avant Argentine-France

● L'Argentine va disputer sa sixième finale en Coupe du monde. Seule l'équipe d'Allemagne fait mieux (8 fois).

● La France va disputer sa quatrième finale et la deuxième de suite. La France peut réaliser le doublé ce qui n'a été fait que deux fois dans l'histoire de la Coupe du monde : Italie 1934-1938, Brésil 1958-1962.

● La France reste sur dix matches sans défaite en Coupe du monde face à des équipes sud-américaines (6 victoires, 4 nuls). Mais sa dernière défaite, c'était face à l'Argentine lors du Mondial 1978.

● Ce sera la onzième finale entre une équipe sud-américaine et européenne. Le bilan est largement en faveur des Sud-américains avec 7 victoires en 10 finales.

● Didier Deschamps peut devenir le deuxième sélectionneur à gagner deux fois de suite la Coupe du monde. Le premier était Vittorio Pozzo avec l'Italie en 1934 puis 1938.