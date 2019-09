Ligue 1 - Vous êtes satisfait du mercato de votre club

Une majorité d'entre vous est satisfaite du mercato effectué par votre club en Ligue 1 cet été.

Hier, nous demandions aux supporters de clubs évoluant en Ligue 1 s'ils étaient satisfaits par le mercato effectué par leurs formations respectives alors que la fenêtre estivale est fermée depuis lundi.

Vous avez répondu à travers des sondages émis sur Facebook et Twitter et vous êtes globalement satisfaits. Le taux de satisfaction est d'ailleurs établi à hauteur de 61% contre 39 % de déçus sur Facebook.

Concernant Twitter, la tendance est légèrement à la nuance avec 58% de satisfaits, 15% d'indécis qui attendent de voir comment les recrues vont évoluer et pas moins de 26% de mécontents.

Vous êtes supporter d'un club de #Ligue1Conforama ? Selon vous, votre club a-t-il réussi son #mercato estival 2019 ? 🤔 Dites-nous tout ! ✍️🏽 — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 3, 2019

Les Twittos parisiens sont aux anges comme l'indique ce tweet de Tristan laboutière (@Tristan_lbtr) : "Paris a réglé ses problèmes de gardien de but et milieu de terrain et récupère un grand attaquant en bonus (seul bémol: avoir vendus 90% des titis du club) mais mercato réussi Oui!".

Paris a régler ses problèmes de gardien de but et milieu de terrain et récupère un grand attaquant en bonus (seul bémol: avoir vendus 90% des titis du club) mais mercato réussi Oui! — Tristan laboutière (@Tristan_lbtr) September 3, 2019

a cédé Pépé pour 80 millions d'euros mais s'est ensuite montré ambitieux sur le marché. Victor Osimhen, Yusuf Yazici, Timothy Weah, Benjamin André et Renato Sanches sont arrivés. Et les fans nordistes y trouvent leur compte, à l'instar de Grégory D sur Twitter :

L'article continue ci-dessous

Le LOSC, OUI ET RE OUI 😎 — Grégory D (@LOSCBoyBZH) September 3, 2019

Les fans de l'OM ne sont pas aussi unanimes après un été qui a vu arriver Valentin Rongier et Dario Benedetto, mais qui a vu partir Lucas Ocampos, Luiz Gustavo ou encore Mario Balotelli.