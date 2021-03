Quand Séville s'incline devant Haaland...

Julen Lopetegui, l'entraîneur du FC Séville, s'incline devant le buteur norvégien.

Julen Lopetegui a distingué l'attaquant record du Borussia Dortmund Erling Haaland après l'élimination de la Ligue des champions de Séville mardi, aux mains du buteur norvégien.

L'entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, a déclaré qu'Erling Haaland "définirait une nouvelle ère dans le football" après que la star du Borussia Dortmund soit entrée dans l'histoire de la Ligue des champions.

Haaland a marqué un doublé alors que Dortmund faisait match nul 2-2 avec les visiteurs du FC Séville dans un affrontement passionnant mardi, mais se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue des champions 5-4 au total.

L'attaquant très demandé de Dortmund - qui a été lié à des clubs comme le Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Barcelone et la Juventus - est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 20 buts en Ligue des champions après avoir franchi le cap dès son 14e match dans la compétition.

Agé de 20 ans et 231 jours, Haaland est également devenu le plus jeune joueur à marquer lors de six matches consécutifs de Ligue des champions, alors qu'il est le premier joueur de l'histoire de la compétition à marquer au moins deux buts en quatre apparitions consécutives.

Lopetegui a salué Haaland - qui a également marqué deux fois au match aller - après le match, déclarant aux journalistes: "Dans trois des quatre mi-temps [du match nul], nous étions la meilleure équipe. "Mais ce n'était pas suffisant car ils nous ont sévèrement punis dans le premier [à Séville] grâce à un joueur qui définira une nouvelle ère dans le football et qui fera la différence."

"Si nous le voyons d'un point de vue collectif, nous avons joué un grand match dans tous les aspects aujourd'hui contre l'une des meilleures équipes du monde en contre-attaque. "Ils n'ont pas que Haaland car ils ont des joueurs de première classe à chaque poste. Mais nous avons joué avec beaucoup de personnalité et de fierté, c'est donc dommage car nos garçons méritaient plus."