Real Madrid vs Majorque

La star du Real Madrid, Rodrygo Goes, reste lié à un transfert loin du géant de la Liga cet été.

L'international brésilien doit prendre une décision cruciale concernant son avenir après avoir joué un rôle limité sous les ordres de Xabi Alonso lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.





Les Blancos ont été éliminés de la compétition en demi-finale, après une humiliante défaite 4-0 face au PSG, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA, et l'avenir de Rodrygo reste incertain.

Alonso semble de plus en plus disposé à le vendre, compte tenu de son manque de visibilité aux États-Unis, et Arsenal serait le favori selon les rumeurs.





Le transfert d'Arsenal pour le faire venir à l'Emirates Stadium dépend des ventes suite au transfert réussi de Martin Zubimendi par Mikel Arteta.





Gabriel Martinelli, coéquipier de Rodrygo en équipe du Brésil, pourrait être vendu à Al Nassr afin de financer une offre, le Real Madrid étant prêt à demander au moins 70 millions d'euros.









Ce montant pourrait encore augmenter pour atteindre près de 100 millions d'euros si une guerre d'enchères s'engageait et que le Real Madrid exigeait des bonus liés aux performances.





Rodrygo devrait avoir une discussion décisive avec Alonso lorsque les joueurs reviendront de leurs vacances d'été en août.









Alors que les rumeurs continuent de circuler, des informations précédentes d'ESPN Brasil affirment que le PSG a pris contact avec les représentants de Rodrygo au cas où il déciderait de quitter le Real Madrid.





À ce stade, l'intérêt ne va pas plus loin, mais Luis Enrique est un admirateur et pourrait l'ajouter à une attaque de stars à Paris.





Rodrygo a alimenté les rumeurs selon lesquelles il serait prêt à partir après avoir refusé de répondre à une question d'un fan à New York, selon El Chiringuito.





L'attaquant a été abordé dans la rue et on lui a demandé s'il allait rejoindre Arsenal, mais il a choisi de ne rien répondre.