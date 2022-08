Quand Riqui Puig critique le Barça

Le FC Barcelone et Riqui Puig ont finalement séparé leurs chemins cet été après neuf ans de vie commune.

Ce qui semblait être un conte de fées au départ a progressivement tourné au vinaigre et à la fin de son séjour, les choses étaient devenues toxiques.

Puig, 22 ans, est parti au LA Galaxy aux États-Unis et a récemment parlé aux médias de son arrivée. Il a bien sûr été interrogé sur son départ du FC Barcelone.

Marca a couvert ses citations, Puig expliquant qu'il a souffert alors que le FC Barcelone était en tournée de pré-saison aux États-Unis. Puig était l'un des cinq joueurs écartés de la tournée qui sont restés en Catalogne.

"Être à Barcelone alors que mes collègues étaient ici à Los Angeles, en train de jouer des matchs, la vérité est que cela m'a fait beaucoup de mal. C'était une situation difficile, où en plus j'avais quatre collègues qui ne passaient pas non plus un bon moment."

"Cela rend encore plus difficile le fait d'être à Barcelone avec seulement un préparateur physique. Parfois, il faut prendre des décisions."