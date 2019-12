Quand Paul Scholes minimise le dernier trophée de Liverpool

Joueur mythique de Manchester United, Paul Scholes a minimisé le dernier trophée remporté par le club rival de Liverpool.

a remporté le Mondial des Clubs et Paul Scholes, ancien détenteur du trophée avec , a fort peu goûté la joie démesurée selon lui affichée par les Reds, comme il l'a confié au micro de la BBC.

"Tu veux le gagner une fois que tu es là, mais cela n'a jamais été quelque-chose que nous étions désespérés de gagner; Si quelqu'un me demande quels trophées j'ai gagné à travers les années, je ne pense pas que je mentionnerais le Mondial des clubs. Je suis très sérieux. C'est un des mes trophées, effectivement.", a indiqué Scholes

"Cela prend peut-être plus d'importance au fil du temps.. Apparemment, Liverpool a aimé le gagner et le mentionnera... et pourquoi pas? Mais quand nous le jouions, ce n'était pas si important. Quand tu y repenses, tu es un peu content mais ce n'est pas quelque chose que tu visais pour t'accomplir en tant que grand joueur."

Scholes va jusqu'à dire qu'entre "le Mondial des clubs ou son trophée de badminton gagné au pub", il conserverait le trophée de badminton.