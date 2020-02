Quand Mourinho répond séchement à un journaliste

José Mourinho n'a pas aimé la question d'un journaliste après la défaite de Tottenham contre Leipzig.

Le manager de José Mourinho n'a pas aimé la question d'un journaliste après la défaite de Tottenham contre Leipzig mercredi soir en 8es de finale de C1 et le lui a fait savoir.

Tottenham-Leipzig (0-1)

En conférence de presse après la rencontre, un journaliste voulait savoir si les Spurs avaient perdu parce qu’ils avaient mal joué. «Je n’aime pas votre question», l'a rembarré le Special One.

«1-0, c’est 1-0, pas 10-0. Le résultat reste ouvert. On ne serait pas la première équipe à perdre le match aller à domicile 1-0 et à se qualifier ensuite Ce qui fait que je garde confiance, c’est l’esprit, la mentalité de mes joueurs, ce qu’ils sont, pas seulement comme joueurs, mais surtout comme mecs et comme groupe. C’est un groupe de joueurs fantastique.», a ajouté par la suite Mourinho dans des propos relayés par RMC Sport.