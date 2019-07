Quand Lionel Messi débarque... dans un centre commercial

Malgré une Copa America frustrante, Lionel Messi continue de faire sensation à chacun de ses passages publics.

Lionel Messi a beau enchaîner les prestations de grande classe depuis plus de 10 ans, son nom est rarement revenu aussi souvent que ces dernières semaines.

En cause : ses coups de gueule pendant et après la Copa America, qui a vu l' se faire éliminer par le au stade des demi-finales (2-0). "On ne devrait pas faire partie de cette corruption. Tout est organisé pour que le Brésil gagne", avait notamment lâché le numéro 10, entraînant de vives réactions dans les rangs de la Seleçao, comme celles de Thiago Silva, Marquinhos ou son ami Dani Alves.

Copa America - Plus irritable que jamais, Lionel Messi a dévoilé une autre facette de sa personnalité

Malgré cela, et malgré tout ce qui peut se dire sur sa cote de popularité en Argentine, Lionel Messi reste une star épiée dans son pays. Il l'a encore démontré en surprenant le personnel d'un centre commercial dans la ville de Santa Fe, ce mercredi.

Le numéro 10 de l'Albiceleste s'y était rendu pour des tâches administratives. Sa simple présence a provoqué l'étonnement des employés du studio de photo en question, lesquels ont évidemment reconnu la star malgré son accoutrement pour espérer passer incognito.