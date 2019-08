Premier League - Quand les blessures coûtent une fortune aux clubs anglais

Les clubs de Premier League ont perdu la somme record de 238 millions d'euros à cause des blessures la saison dernière.

Le coût total des blessures pour les clubs de a atteint un record de 221 millions de livres sterling (238 millions d'euros) au cours de la saison 2018-2019, soit 3% de plus qu'en 2017-18, selon l'édition 2019 de l'index des blessures du sport, établi par le courtier d'assurance Marsh JLT Specialty.

Au total, les 20 clubs de Premier League ont dû faire face à un total de 764 blessures la saison dernière, soit le nombre le plus élevé en huit ans, et une augmentation de 15% par rapport à 2017-18.

Les sept clubs ayant enregistré le plus grand nombre de blessures sont les six premiers du classement de la Premier League à la fin de la saison dernière, plus , dixième.

MU, roi des blessures

a été le club ayant subi le plus de blessures la saison dernière avec 63, suivi par les Spurs (61), (50), (50), (49), West Ham (45) et (44). Les six premiers de la Premier League ont représenté 41,5% du total des blessures la saison dernière, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que ces clubs ont eu plus de joueurs impliqués dans la l'an dernier, sans oublier les différentes sollicitations européennes, ce qui gonfle significativement le nombre de matches par an.

Manchester City est d'ailleurs le club qui a perdu le plus d'argent à cause des blessures. «L’augmentation des coûts des blessures a été largement générée par les six meilleurs clubs, qui représentent 54% de ces coûts. a été particulièrement touché. Les coûts ont augmenté de 110% au cours des trois dernières années », a analysé Marsh JLT Specialty, qui a également calculé les salaires versés aux joueurs blessés par les clubs, lesquels ont augmenté de 86% depuis 2012/13.