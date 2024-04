Quand Leao perd son sang froid

Rafael Leao a qualifié Antonio Cassano de "clown" après avoir entendu le journaliste affirmer que Marcus Rashford et Phil Foden étaient meilleurs.

L'international portugais est devenu une vedette à l'AC Milan, et le joueur de 24 ans est considéré comme tellement important qu'il a récemment signé un nouveau contrat jusqu'en 2028, après avoir fait l'objet de nombreuses rumeurs de transfert.

Leao a été éclipsé par son collègue Christian Pulisic cette saison, la star améicaine continuant de s'épanouir en Italie, mais il a tout de même inscrit six buts et délivré neuf passes décisives en 27 matches de Serie A. Son dernier but a été inscrit lors de la victoire 3-0 contre Lecce, mais cela n'a pas suffi à impressionner l'ancien attaquant de Milan, de la Roma et du Real Madrid à la langue bien pendue, Antonio Cassano.

L'ancien international italien a déclaré à Domenica Sportiva: "Leao pense qu'il est un génie et certains sont même d'accord avec lui. Je le considère simplement comme un bon joueur et je n'ai pas changé d'avis à ce sujet. Pendant cinq mois et demi, il n'a pas marqué dans un championnat pauvre comme la Serie A. Il y a quelques années, il aurait eu du mal à jouer dans la sixième ou la septième équipe de Serie A."

"Un joueur normal"

Et d'ajouter : "Si je regarde Rashford en tant qu'ailier l'année dernière, il marque plus de 25 buts et joue dans un championnat magnifique. [Khvicha] Kvaratskhelia arrive. Foden a un an de moins et cette année, il a déjà marqué 21 buts et délivré 10 passes décisives. En Italie, le championnat n'est pas bon et le problème est qu'il pense être un phénomène et qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. C'est un bon joueur et il a une grande force physique. Alors Kaka, Rui Costa, Vinicius ? De quoi parlons-nous ? Nous parlons d'un joueur normal qui a de la force physique".

Leao a pris connaissance des commentaires de Cassano, mais n'y prête guère attention. Plutôt que de se laisser abattre par l'opinion des autres ou d'entrer dans une guerre des mots, l'attaquant portugais a simplement posté une série d'émojis clownesques à côté de la vidéo de Cassano en train de fulminer.