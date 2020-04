Quand le mercato d'été ouvrira-t-il en 2020 ?

Tout est en suspens dans le football mondial en ce qui concerne la fin de saison et quand le marché des transferts pourra commencer.

La vie telle que nous la connaissons a été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus et le football n'est pas à l'abri, le jeu étant à l'arrêt complet dans le monde entier. Les décideurs du football, de la FIFA aux confédérations continentales et aux associations nationales, travaillent ensemble pour tenter de sauver ce qu'ils peuvent de la saison 2019-20. Une place a été faite dans le calendrier avec le report du Championnat d'Europe et de la Copa America à l'année prochaine, mais il y a aussi d'autres problèmes à régler, y compris celui des transferts.

L'achat et la vente de joueurs pendant les mercatos est l'un des processus les plus attendus du sport, avec des clubs désireux d'augmenter leurs options ou de dégraisser des joueurs qu'ils considèrent comme des poids morts. Dans ces circonstances extraordinaires, la FIFA a concédé que des modifications devront être apportées au calendrier normal concernant la période des transferts.

Cependant, les choses sont compliquées par le fait que la gravité et la durée de la suspension de la saison en raison de la pandémie de Coronavirus varient d'un pays à un autre, de sorte que les nouvelles dates du mercato estival pourraient être très différentes en Europe et dans le monde. Donc, compte tenu des délais imposés par le Covid-19, quand le mercato d'été s'ouvrira-t-il ? Goal vous apporte tout ce que vous devez savoir.

Quand le mercato d'été va ouvrir en ?

Le mercato d'été 2020 en devait initialement s'ouvrir le 10 juin et se terminer le 1er septembre. Il est désormais peu probable que ces dates soient respectées. Le souhait de la FIFA est que la fenêtre de transfert estival ne s'ouvre qu'entre la fin de la saison et le début de la nouvelle saison. Cependant, on ne sait pas quand la Premier League se terminera officiellement.

Les patrons de la Premier League, ainsi que la FA, ont accepté de suspendre le football indéfiniment, les mesures de répression étant toujours en vigueur au Royaume-Uni et les cas devraient culminer à la mi-avril. La plupart des clubs ont neuf matches à jouer, tandis qu'une poignée - y compris et - a encore 10 matches à jouer.

Quand le mercato d'été va ouvrir en ?

En , le mercato d'été devait s'ouvrir le 1er juillet 2020 et se clôturer le 1er septembre. Certains clubs de la ont l'intention de reprendre l'entraînement le 14 ou le 15 avril, les autorités espagnoles envisageant provisoirement un assouplissement du confinement. Cela signifie que le football pourrait redémarrer plus tôt qu'en Angleterre. Il reste 11 journées de championnat à jouer en Liga avant la fin de la saison.

Quand le mercato d'été va ouvrir en ?

Les dates du mercato d'été pour la étaient du 1er juillet au 2 septembre, mais il semble probable qu'elles soient décalées. L' est l'un des pays les plus touchés d'Europe, avec plus de 19 000 décès et le pays devrait rester soumis à des règles de confinement strictes jusqu'au 3 mai au moins. Si le football est autorisé à redémarrer en mai, avec 12 journées à jouer pour terminer la saison, cela pourrait être de la mi juillet à la fin-juillet avant l'ouverture de la fenêtre de transfert.

Quand le mercato d'été va ouvrir en ?

Le mercato d'été pour l' devait actuellement s'ouvrir à partir du 1er juillet et se poursuivre jusqu'au 31 août. Cependant, comme pour tous les autres championnats, c'est susceptible de changer. L'Allemagne semble être dans une position légèrement meilleure que bon nombre de ses homologues européens en ce qui concerne le Coronavirus et le , entre autres, qui ont repris l'entraînement au cours de la première semaine d'avril. Les autorités de la visent un retour au jeu début mai et, la plupart des clubs ayant neuf matchs à jouer, il est plausible que la période du mercato puisse rester inchangée en Allemagne.

Quand le mercato d'été va ouvrir en ?

La devait connaître une période de mercato estival similaire à celle de la Premier League : du 10 juin au 1er septembre, mais à moins que la saison ne prenne fin prématurément, ces dates changeront. Le confinement en pourrait se prolonger jusqu'en mai et la Ligue 1 a encore 10 journées devant elle. Même si les équipes jouent deux matches par semaine, cela durera quand même cinq semaines, ce qui fait que la date de la fin de saison devrait selon toute vraisemblance avoir lieu après le 10 juin.