Quand Haaland drague la Serie A

Les fans ont appelé Erling Haaland à rejoindre la Serie A après qu'il ait déclaré son amour pour l'Italie dans un post sur les réseaux sociaux pendant ses vacances d'été à Rome.

Dans un post publié sur Instagram, Haaland a avoué son amour pour l'Italie et a fait l'éloge de la beauté de Rome, où il a récemment passé des vacances avec sa petite amie Isabel Johansen. Le couple norvégien a été aperçu en train de se promener dans les rues de Rome et a également assisté à un défilé de mode Dolce & Gabbana ces derniers jours.

Le message de Haaland a suscité une série de réactions de la part des fans, qui lui ont demandé de s'installer définitivement en Italie en quittant Manchester City pour la Serie A.

Le message de Haaland à ses 37,9 millions d'abonnés Instagram disait : « Rome est sans aucun doute l'une des plus belles villes que j'ai jamais visitées ! Et la nourriture ? Oh mon Dieu. Incroyable. Je profite de l'été ! Merci à D&G et à la ville de Rome pour ce séjour agréable. J'adore l'Italie ! »

Les fans réclament son transfert en Serie A

Les fans ont inondé les commentaires de réponses, dont beaucoup en italien.

Un fan a déclaré : « Si tu aimes tant Rome, viens. »

Un autre a ajouté : « Et si tu venais à Naples ?! Demande à KDB... »

Le journaliste Piero Armenti a commenté : « Viens jouer en Italie. »

Un autre fan a déclaré : « Viens à Rome, viens en Serie A, ce n'est pas si mal finalement !!! »

Quelqu'un d'autre a ajouté : « Erling aux côtés de Dovbyk formerait un excellent duo offensif. »