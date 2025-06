Quand Giannis Antetokounmpo se moque de Vinicius

Salzburg vs Real Madrid

Giannis Antetokounmpo a reçu un maillot du Brésil dédicacé de Vinicius Junior, la superstar de la NBA admettant que le maillot « est un peu petit ».

L'icône grecque Giannis continue de briller pour les Milwaukee Bucks dans le monde du basket, mais l'attaquant de 30 ans a toujours été un grand fan de football. Il est connu pour mettre ses compétences à l'épreuve lorsqu'il s'agit de jouer ballon au pied plutôt que dans les mains.

Giannis a noué une relation privilégiée avec Vinicius, le « Galactico » du Real Madrid, au fil des ans. L'ailier brésilien se rend régulièrement aux États-Unis pour des matchs de NBA. Il a maintenant envoyé un colis personnalisé dans le Wisconsin.

Giannis est ravi d'avoir reçu ces cadeaux, même si la plupart des articles reçus ne sont pas à la bonne taille. Il mesure 2,08 m et chausse du 44. Vinicius, quant à lui, ne mesure que 1,75 m.

Giannis a déclaré lors d'une vidéo de présentation sur son compte Instagram : « Merci pour la casquette, mon frère. Tu as une petite tête ! Merci pour le maillot, je t'apprécie. Vamos, Brésil ! »

« Merci pour les chaussures. Mon frère Vini, je suis allé au Brésil, j'ai pris cette casquette, j'ai mis son maillot. J'ai signé mon pote Vini, merci beaucoup. J'ai eu sa chaussure, une chaussure toute neuve. Et mon pote sait que j'adore les cookies et les bonbons. On a un pin's, salut Vin. » Prochain match

« Merci beaucoup mon gars, toujours présent. Le t-shirt est un peu petit. Il est un peu petit, mais ça va. Peut-être qu'un jour tu seras aussi grand que moi. Peut-être un jour. Je plaisante. Bonne chance pour tout. À bientôt ! »