Quand Franck Ribéry donne des conseils... aux Allemands !

L'ancien joueur de l'Equipe de France a donné quelques conseils à l'Allemagne, avant son affrontement de mardi soir (21h00) face aux Bleus.

L'Europe entière s'y accorde : la France a les armes nécessaires pour remporter cet Euro 2020. Champions du monde en 2018, les Bleus ont la ferme intention de prendre leur revanche, cinq ans après la désillusion en finale de l'Euro 2016, face au Portugal (1-0). Mais méfiance, le chemin jusqu'au titre s'annonce des plus corsés...

Et pour cause, la France, accompagnée de l'Allemagne, du Portugal et de la Hongrie, est tombée dans le groupe le plus relevé de la compétition. D'ailleurs, le premier rendez-vous face à la Mannschaft, mardi soir (21h00), s'annonce compliqué. Surtout que les Allemands disposent de bons conseils...

"Je sais que Karim est très heureux d'enfin être de retour"

En effet, Franck Ribéry, ancien international français ayant évolué la grande majorité de sa carrière outre-Rhin du côté du Bayern Munich, où il est resté pendant douze saisons, s'est livré sur cet affrontement entre son pays natal et son pays d'adoption, dans les colonnes du magazine Kicker.



"Contre la France, il faut jouer intelligemment et être bien organisé. Mais par là, je ne veux pas dire juste jouer défensivement et choisir la passe vers l'arrière. Non, l'équipe doit être haute et compacte, mais éviter les pertes de ballon" , a préconisé Franck Ribéry, qui connaît parfaitement l'équipe de Didier Deschamps.



De plus, le joueur de la Fiorentina s'est félicité du retour en sélection de Karim Benzema, avec lequel il avait formé un beau duo pendant des années. "Karim peut être très important, c'est un grand attaquant de sa génération. Et je sais que Karim est très heureux d'enfin être de retour en équipe de France" , a confié le Français.