Rüdiger appelle ses coéquipiers à "être sale, pas toujours gentils" face aux Bleus

Antonio Rüdiger ne veut pas laisser les attaquant français démontrer leur talent lors du choc du groupe F ce mardi, pour le début de l'Euro.

France-Allemagne, c'est probablement le plus gros choc de cette première journée de la phase de poules de l'Euro, mardi soir à Munich. Une rencontre particulièrement attendue dans laquelle les Bleus voudront faire la différence grâce notamment à leur force de frappe offensive impressionnante.

Présent en conférence de presse ce dimanche après-midi, Antonio Rüdiger ne l'entend bien sûr pas de cette oreille, appelant tous ses coéquipiers à ne pas faire de cadeaux à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Karim Benzema et consorts.

"Sur le papier, si on regarde les noms, les Français ont l'air plus forts, mais ce n'est que du papier. Ils peuvent être favoris tant qu'ils veulent, mais le truc c'est que nous devons dicter notre jeu, et nous pouvons le faire, nous avons assez de qualité et nous sommes prêts", a lancé le défenseur de Chelsea, récent vainqueur de la Ligue des champions avec les Blues.

"Evidemment en attaque ils sont très forts, et nous devons être prêts à avoir des actions en un contre un et à les gagner. Ça dépendra de nous, défenseurs, je pense que ça peut faire une grande différence, juste être sale, pas toujours gentil, gentil, gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football, poursuit-il. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message... et tôt."

Considéré comme un guerrier par nombre de ses coéquipiers, le défenseur allemand s'est également exprimé sur cet aspect de son jeu, démentant en faire sa principale force. "Ce truc de guerrier... en fait j'ai toujours joué comme ça, il n'y a rien de nouveau", a-t-il estimé. Mais il voudra tout de même s'en servire face à l'équipe de France.

Ce premier match sera déjà très important pour les deux équipes, qui voudront absolument se lancer du mieux possible dans ce tournoi. D'autant que le groupe F présente toutes les caractéristiques du groupe de la mort entre les deux derniers champions du monde (Allemagne, France) et le champion d'Europe en titre (Portugal). Le menu des deux équipes est complété par la Hongrie, qui évoluera à domicile à Budapest face aux hommes de Didier Deschamps.