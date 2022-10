Quand et contre quel adversaire l'Algérie jouera son prochain match ?

Non qualifiée pour la Coupe du Monde, l’Algérie devrait disputer au moins un match amical durant ce mois de novembre.

La Coupe du Monde démarre à la fin du mois de novembre et l’Algérie n’y est pas conviée. Les champions d’Afrique 2019 ont manqué la qualification pour ce grand tournoi en butant sur le Cameroun, en mars dernier à l’occasion des barrages (1-0, 1-2 a.p.). De fait, la bande à Belmadi va devoirs se contenter de parties sans enjeu durant la fenêtre internationale.

Quelle est la série actuelle de l’Algérie ?

En septembre dernier, les Fennecs ont disputé deux matches amicaux face à la Guinée (1-0) et le Nigeria (2-1). Deux matches joués à Oran et qu’ils ont remporté. Avec ces succès, ils portent à 5 leur nombre de parties gagnées consécutives. En juin dernier, ils étaient respectivement venus à bout de l’Ouganda, de la Tanzanie (en éliminatoires de la CAN) et de l’Iran en amical. Une belle série qu’ils vont donc chercher à poursuivre, même si leur sélectionneur pointe surtout sur la nécessité de bien préparer l’équipe pour les échéances importantes du mois de mars 2023.

Qui sera le prochain adversaire de l’Algérie ?

Selon de nombreuses sources concordantes, l’Algérie doit se frotter à la Suède une fois que les championnats étrangers auront fait relâche. Les Scandinaves ayant, eux aussi, manqué la qualification pour le Mondial, ils peuvent donc caser une empoignade amicale dans leur agenda. Cette affiche n’est pas encore totalement entérinée, mais il y a tout de même de bonnes chances pour qu’un troisième Algérie – Suède du nom ait lieu. La première fois c’était fois en 1989. A l’époque, le regretté Klas Ingesson (ancien de l’OM) avait marqué les deux buts de la rencontre. Et les deux sélections s'étaient retrouvées quelques mois plus tard au Stade du 5 juillet d'Alger (1-1).

Où se jouera le prochain match de l’Algérie ?

Initialement, le match devait avoir lieu à Marseille. Finalement, la préfecture s’est opposée à ce rendez-vous pour des raisons de sécurité. Le stade Océane du Havre a aussi été cité comme lieu pour cette opposition, mais il n’y a pas eu de confirmation. Il s’avère que les autorités françaises ne voient pas d’un œil la tenue de ce duel sur leur sol à cause de ce qui s’est passé dernièrement lors du match amical Tunisie – Brésil au Parc des Princes. Au final, il se peut donc et comme c’était le cas il y a 33 ans, que le match se joue en Suède. Cette fois, ce n’est pas au Rasunda Stadion de Stockholm mais au Stade Eleda de Malmo que les deux sélections pourraient se retrouver.

Getty

Quelle date prévue pour cette rencontre ?

Si le match face aux Suédois se tient bel et bien, il devrait avoir lieu le 19 novembre prochain (à 20h30). Ça sera à la veille de l’entame de la Coupe du Monde au Qatar. Ainsi, les organisateurs auront l’assurance de ne pas être boudés par les télévisions à cause d’un évènement plus important sur le continent asiatique.

Y aura-t-il un autre adversaire en novembre ?

La Suède pourrait ne pas être le seul adversaire de l’Algérie en novembre. Les Verts espèrent aussi croiser le fer avec un rival africain trois jours plus tôt. Selon les échos qui émanent de l’autre côté de la Méditerranée, des discussions sont en cours avec trois fédérations différentes dans cette optique. Celle de la Mauritanie, du Burkina Faso et de l’Afrique du Sud.