Algérie - Guinée (1-0), Slimani inspire l’Algérie

En match amical, l’Algérie a disposé de la Guinée ce vendredi. Islam Slimani a amélioré son record de buts.

Dans son nouveau stade d’Oran, l’Algérie se mesurait à la Guinée ce vendredi. Les Fennecs sont sortis victorieux de cette rencontre, mais difficilement. Ils ont dû attendre l’entrée en jeu de leur homme providentiel Islam Slimani pour se détacher enfin à la marque.

Slimani améliore son record de buts

Lors de ce qui était sa 89e cape internationale, l’attaquant de Brest a inscrit son 42e but avec les Verts. Une réalisation réussie d’une puissante frappe à l’entrée de la surface, suite à un service d’un autre rentrant, Riyad Mahrez.

Avant ce but, les Algériens n’avaient pas été très fringants durant cette partie. Seuls le Niçois Bilal Brahimi avait réussi à inquiéter les Guinéens sur un tir à la 24e, tandis que son coéquipier en club, Andy Delort, a été très discret pour son retour en sélection après un an d’absence.

La satisfaction côté algérien aura été, en revanche, le bon rendement de Nabil Bentaleb. Quatre ans après sa dernière cape, l’Angevin a repris ses bonnes habitudes dans l’entrejeu des Verts. Aligné au côté d’Ismael Bennacer, il a fourni un match plein.

Belmadi satisfait de son équipe

Le succès au final était étriqué, mais Djamel Belmadi, le sélectionneur, s’est dit satisfait du rendement de ses troupes. Pour lui, il convient de ne pas être trop exigeant avec une équipe où des joueurs manquent de repères collectifs. « Quand on chamboule une équipe comme ça, une équipe qui n’a pas de vécu, pas de maturité, pas de cohésion… Je suis content, beaucoup de joueurs ont marqué des points. Il faut des automatismes pour avoir un jeu plus fluide. En face, on a une belle opposition. Ce n’est pas une petite équipe », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Les Verts vont pouvoir continuer à travailler leurs automatismes dès mardi avec une opposition contre le Nigeria dans le même fief d’Oran. Les Super Eagles qui, ce vendredi, s’étaient mesurés à l’équipe A’ de l’Algérie, concédant un surprenant match nul (2-2).