Quand De Bruyne se fait draguer par son ex

L'ancien club de Kevin De Bruyne, Wolfsburg, a adressé une invitation audacieuse à la star de Manchester City pour la rejoindre.

De Bruyne a officiellement annoncé qu'il quitterait Manchester City à la fin de la saison 2024-25, en tant qu'agent libre, après l'expiration de son contrat. Le milieu de terrain belge est rentré en Angleterre – après une période difficile à Chelsea – à l'été 2015 et a signé pour les Cityzens en provenance de Wolfsburg. Au cours des dix années suivantes, le joueur a remporté tous les trophées majeurs à l'Etihad Stadium, dont six titres de champion et une Ligue des champions. Il a également joué un rôle essentiel dans le triplé de City en 2022-23.

De Bruyne ayant quitté l'Etihad Stadium cet été, son ancien club, Wolfsburg, lui a adressé une invitation audacieuse sur les réseaux sociaux, l'invitant à revenir en Bundesliga et à les rejoindre. Le joueur de 33 ans a passé une saison et demie à Wolfsburg, où il a remporté la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Allemagne.

Citant le message de De Bruyne sur X annonçant son départ des Cityzens, le club allemand a écrit : « Cher Kevin, tu te souviens ? Toi et moi il y a dix ans ? Et nous deux, à nouveau ?»

Plusieurs grands clubs de MLS, dont le New York City FC, le Chicago Fire et l'Inter Miami, seraient intéressés par le joueur. Cependant, la star de City n'a pas encore décidé de son avenir au-delà de la saison en cours. Il sera de retour en action dimanche, lorsque l'équipe de Pep Guardiola affrontera Manchester United en Premier League à Old Trafford.