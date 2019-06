Qualifications Euro 2020 : la Croatie et l'Islande font le travail

La Croatie et l'Islande, victorieuses respectivement contre le Pays de Galles (2-1) et l'Albanie (1-0) ont réalisé une bonne opération ce samedi.

Alors que l'équipe de se déplace en ce samedi soir (20h45) pour ce qui s'apparente à son match le plus compliqué de cette phase de qualifications, la campagne d'éliminatoires a livré ses enseignements aux quatre coins de l'Europe. Dans le groupe des champions du monde, l' a réalisé une bonne opération en s'imposant face à l'Albanie (1-0).

Le succès de l'équipe nordiste a été acquis sur le plus petit des scores grâce à un but inscrit rapidement par Gudmundsson, peu avant la demi-heure de jeu (1-0, 22e). Avec ses armes habituelles, l'Islande s'est ensuite attelée à gérer son avantage contre une formation albanaise en manque d'idées. Ce résultat permet à l'Islande de s'installer à la troisième place du groupe H à égalité de points avec les Bleus et la Turquie.

L'article continue ci-dessous

La se remet en ordre de marche

L'autre affiche notable de ce milieu d'après-midi concernait le vice-champion du monde, la Croatie, qui a fait le métier contre le .

Les coéquipiers de Luka Modric ont ouvert le score en début de match grâce à un but contre son camp de Lawrence (1-0, 17e), avant de doubler la mise au retour des vestiaires par le remuant Perisic (2-0, 48e). En fin de match, le Pays de Galles a refait surface grâce à la réduction du score de Brooks (2-1, 78e) mais cette réaction des visiteurs a été trop tardive.

Avec 6 points en 3 matches, la Croatie, qui retrouve progressivement ses marques après une période post- compliquée, mène la danse dans le groupe E. Le Pays de Galles pointe au troisième rang dans cette poule.