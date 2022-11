Qatar : des Anglais cherchent des bières… et finissent dans un palace avec lions

L’incroyable histoire de supporters anglais cherchant des bières qui atterrissent… dans le palace d’un fils de cheikh qatari.

Après la (très) large victoire de l’Angleterre face à l’Iran (6-2) lundi en Coupe du monde, trois supporters anglais ont cherché à se procurer de la bière - finalement interdite aux abords des stades et à l’intérieur. Et ils ont vécu une soirée incroyable.

"Et on se retrouve finalement dans un grand palace…"

"Nous étions à la recherche de bières. Et on croise deux Qataris qui nous disent qu’ils vont en trouver. Donc on monte dans leur voiture, et on se retrouve finalement dans un grand palace", a raconté à TalkSport ce supporter anglais dénommé Alex, lequel a partagé des images sur les réseaux sociaux.

Deux supporters anglais qui sont allés acheter de la bière ont fini invités chez des qataris… qui ont des lions chez eux 😭 pic.twitter.com/NHcftjsSrx — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 21, 2022

Luxe, lions, oiseaux exotiques, singes… Tout y passe. "C’est fou", s’exclame même Alex alors qu’un lionceau commence à jouer avec son bras. "Nous avons rencontré un des fils du cheikh et lui et ses amis nous ont très bien accueillis", a ajouté John, l’ami présent avec Alex.

Souvenir inoubliable

Un souvenir sans doute inoubliable pour John et Alex, dont le père était également présent et semble s’être très bien entendu avec les Qataris, comme le montrent les images tournées par son fils dans le véhicule de "Nawaf et Abdul-Aziz". Quelle histoire !