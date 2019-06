Qatar-Argentine 0-2, l'Albiceleste rebondit et accède aux quarts

L'Argentine a validé sa qualification pour les quarts de la Copa America. Mais ce ne fut pas sans mal contre une sélection du Qatar accrocheuse.

3e journée de la Copa America

- : 0-2

Buts : L. Martinez (4e), Aguero (82e)

L'Argentine fera bien partie des quarts de finaliste de la Copa America. Malgré une entame de compétition manquée (un seul point glané lors des deux premiers matches), l'Albiceleste a réussi à franchir la phase des poules. Messi et ses coéquipiers ont dû pour cela se défaire du Qatar lors de leur troisième sortie. Ça n'a pas été de tout repos toutefois, ce dimanche à Porto Alegre.

Face aux champions d'Asie, les Argentins se sont montrés plus solides que lors de leurs prestations initiales, mais devant ce fut une nouvelle fois très brouillon. Malgré la présence de trois attaquants au coup d'envoi dans un schéma en 4-3-3, ils ont dû attendre avant d'emballer le match et multiplier les tentatives sur les buts qataris. Et l'ouverture du score rapide, signée Lautaro Martinez, ne les a pas vraiment libérés.

Inhibés probablement par l'enjeu et par cette crainte de devoir sortir prématurément du tournoi, les doubles champions du monde ont évolué avec le frein à main durant plus d'une mi-temps. La menace adverse était modérée, mais les débats sont restés équilibrés jusqu'à l'heure du jeu. A cet instant, Aguero a quelque peu réveillé les siens avec une reprise limpide, mais un défenseur s'est opposé à sa tentative. Le buteur de City récidive deux minutes plus tard, avec cependant le même dénouement.

90 'FIM DO JOGO

🇶🇦 0-2 🇦🇷



Baixe o App Oficial da #CopaAmerica e não perca nenhum detalhe: https://t.co/mYYF6r9PXt pic.twitter.com/Hx88gWVo6c — Copa América (@CopaAmerica) 23 juin 2019

Aguero récompensé pour sa persévérance

"El Kun" s'est certainement cru maudit, mais à force de persévérance il a fini par délivrer les siens. C'était à la 82e minute sur une action où il a quasiment tout fait. Sur une course en diagonale, il a pris de vitesse son vis-à-vis avant d'armer un tir croisé. Le ballon est venu mourir dans le petit intérieur. Ça faisait 2-0 et il n'y avait dès lors plus de suspense dans ce match.

Sans dégager beaucoup de sérénité, l'Argentine a donc rempli sa mission et assuré son ticket pour les quarts. Désormais, un autre tournoi commence pour Messi et sa bande. Mais c'est aussi ce qui a été dit l'année dernière après un premier tour cahin-caha en Coupe du Monde. Et, ils se sont alors fait sortir dès l'entame de la phase à élimination directe. Cela étant, le n'est pas du même calibre que la .

Dans l'autre match de ce Groupe B, la a confirmé sa bonne dynamique en disposant du (1-0). Cuellar a marqué le seul but du match. Les Cafeteros réalisent un sans-faute jusqu'ici dans cette compétition.