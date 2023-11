PSV - Lens 1-0, Lens chute à Eindhoven

Le RC Lens se rendait à Eindhoven pour y défier le PSV ce dimanche, en phase de groupe de la C1.

Au match aller, Lens a, comme à chaque fois depuis ce début de saison européenne, été mené au score suite à un but de Bakayoko. Wahi a ensuite permis aux Sang et Or de décrocher le match nul (1-1). Cette fois encore, le RCL a été mené.

C'est au quart d'heure de jeu que les locaux allaient ouvrir la marque.

Le PSV fait tourner le ballon. Bakayoko, excentré à droite aux 20 mètres, centre du gauche. De Jong passe devant Danso pour prendre le ballon de la tête au point de penalty. Samba touche le ballon, mais celui-ci entre avec l'aide de la barre.

Ça chauffe encore dans le camp lensois en seconde période. Une minute après un dégagement d'Abdul Samed, Lozano tente de nouveau sa chance de l'extérieur de la surface. C'est encore au-dessus du but.

En fin de partie et sur une remise de la poitrine parfaite de Saïd, Guilavogui contrôle bien à gauche dans la surface et enchaîne. Mais sa frappe du droit finit sur le poteau gauche ! Fulgini ne parvient pas à reprendre derrière.

Mais pour une nouvelle faute sur Boscagli, Guilavogui reçoit un second carton jaune. Lens finit à 10, mais cela ne change rien. Les Lensois chutent au 3e rang du groupe B.