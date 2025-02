PSV Eindhoven - Juventus : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

PSV Eindhoven vs Juventus FC

Le PSV veut renverser la Juventus après sa défaite 2-1 à l’aller. Un match crucial pour décrocher une place en 8e de finale de la Ligue des Champions.

Après un premier acte serré en Italie, le PSV Eindhoven et la Juventus se retrouvent ce mercredi au Philips Stadion pour le match retour de leur barrage de Ligue des Champions. Vainqueurs 2-1 à l’aller, les Bianconeri abordent cette rencontre avec un léger avantage, mais les Néerlandais comptent bien renverser la situation devant leur public.

Le PSV, une forteresse à domicile

Malgré une belle résistance à Turin, le PSV s’est incliné face à la Juventus, encaissant un but en fin de match sur une réalisation de Samuel Mbangula. Ce revers complique la tâche des hommes de Peter Bosz, qui doivent désormais s’imposer pour espérer rallier les huitièmes.

Si les statistiques en phase à élimination directe ne plaident pas en leur faveur – avec seulement trois qualifications sur onze après avoir perdu le match aller –, Eindhoven peut néanmoins s’appuyer sur sa solidité à domicile. Invaincus lors de leurs douze dernières rencontres européennes au Philips Stadion, les Néerlandais restent sur trois succès convaincants contre Girona, le Shakhtar Donetsk et Liverpool.

En championnat, la dynamique est plus préoccupante : le PSV a perdu la tête de l’Eredivisie au profit de l’Ajax et n’a remporté que deux de ses huit derniers matchs, réalisant son pire début d’année civile depuis 1980. Malgré ces difficultés, une qualification en Ligue des Champions pourrait marquer un tournant dans leur saison.

La Juventus, portée par son expérience européenne

De son côté, la Juventus aborde ce match avec confiance après sa victoire à l’aller, mais sait qu’un déplacement à Eindhoven n’est jamais une formalité. Les Turinois restent cependant sur une série impressionnante en Europe : ils ont remporté leurs 20 derniers duels à élimination directe après avoir gagné le premier match, une série qui remonte à 1979.

En championnat, les Bianconeri ont retrouvé des couleurs après une période difficile, enchaînant quatre victoires consécutives. Dimanche, ils ont fait tomber l’Inter Milan dans un Derby d’Italia bouillant, grâce à un but de Francisco Conceição. Un succès qui leur permet d’arriver aux Pays-Bas avec le plein de confiance.

Un simple match nul suffirait aux hommes de Thiago Motta pour se qualifier, mais la Juventus visera une troisième victoire cette saison face au PSV afin de valider son billet pour les huitièmes et continuer à rêver d’un parcours européen réussi.

Sur quelle chaine suivre le match PSV Eindhoven - Juventus ?

La rencontre entre le PSV Eindhoven et la Juventus sera à suivre ce mercredi 19 février 2025 à partir de 21h sur Canal+ Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streamin via l'application, MyCanal.

Heure du coup d'envoi PSV Eindhoven vs Juventus

Ligue des Champions - Phases Finales Philips Stadion

Le match de l'UEFA Champions League entre le PSV et la Juventus se jouera au Philips Stadion à Eindhoven, Pays-Bas.

Il commencera à 21h00 le mercredi 19 février, heure française.

Informations sur les équipes et groupes

Infos de l'équipe PSV Eindhoven

Le PSV doit composer sans Ricardo Pepi, dont la saison est terminée en raison d’une grave blessure au genou. Sergiño Dest et Malik Tillman, également blessés, ne sont pas attendus de retour avant longtemps.

Les options défensives sont elles aussi limitées : Rick Karsdorp et Olivier Boscagli, toujours en convalescence après une blessure musculaire contractée contre Liverpool, sont très incertains pour cette rencontre.

Dans ce contexte, Mauro Júnior, Richard Ledezma et Tyrell Malacia (prêté par Manchester United) devraient se disputer une place dans le onze de départ, tandis que l’expérimenté Luuk de Jong sera une nouvelle fois chargé de mener l’attaque.

Infos de l'équipe de la Juventus

Du côté de la Juventus, Dušan Vlahović, en perte de vitesse, pourrait céder sa place à Randal Kolo Muani, auteur d’un début tonitruant avec cinq buts en autant de rencontres depuis son arrivée en prêt du Paris Saint-Germain. Il est même devenu le premier joueur du XXIe siècle à inscrire cinq buts lors de ses trois premiers matchs de Serie A.

Fidèle à son habitude de faire tourner, Thiago Motta pourrait procéder à quelques ajustements malgré la bonne dynamique de son équipe. Manuel Locatelli, Kenan Yildiz et le latéral Andrea Cambiaso, récemment remis de blessure, postulent tous à une place de titulaire.

La Vieille Dame devra cependant se passer de Bremer, Juan Cabal et Arkadiusz Milik, tous absents pour une longue durée. Pierre Kalulu reste indisponible, tandis que Douglas Luiz peine toujours à se remettre d’un problème à la cuisse.

La forme des deux équipes

Face-à-face

PSV Derniers matches JUV 0 0 2 Victoires Juventus FC 2 - 1 PSV Eindhoven

Juventus FC 3 - 1 PSV Eindhoven 2 Buts marqués 5 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 2/2

